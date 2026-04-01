Sự việc hy hữu xảy ra vào chiều ngày 25/3 tại một gara sửa chữa ô tô ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) và được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, nam nhân viên của gara điều khiển chiếc xe màu bạc vào vị trí sửa chữa nhưng lại quên đóng cửa, sau đó tiếp tục không kéo phanh tay trước khi rời đi để kiểm tra một chiếc SUV màu đen gần đó. Chỉ ít giây sau, chiếc xe màu bạc bắt đầu lăn ngược, từ từ trôi ra phía sau rồi va chạm vào một phương tiện khác đỗ phía sau.

Phát hiện sự cố, người thợ này cuống cuồng chạy lại xử lý, nhưng trong lúc vội vàng, anh tiếp tục mắc sai lầm khi không kéo phanh tay chiếc Volkswagen màu đen. Hệ quả là chiếc SUV cũng tự trôi, lao thẳng vào tường, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn ngay trong khu vực của xưởng sửa chữa.

Chủ gara cho biết, thợ máy gây ra sự việc đáng tiếc kể trên là nhân viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển xe. Toàn bộ thiệt hại sẽ do gara đứng ra chịu trách nhiệm, đồng thời siết chặt quy trình an toàn để tránh lặp lại những tình huống “dở khóc dở cười” tương tự.

(Theo Newsflare)

