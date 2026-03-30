Nhiều năm qua, không ít xe sang, xe siêu sang bị bỏ hoang tại Hà Nội khiến nhiều người yêu xe không khỏi “tiếc của” thay chủ xe. Đơn cử như chiếc Bentley Mulsanne giá 30 tỷ bỏ hoang tại bãi gửi xe, một chiếc Mercedes-AMG S63 bỏ hoang trên vỉa hè. Gần đây nhất, báo VietNamNet đã đưa tin về chiếc Bentley Continental Flying Spur bỏ hoang suốt 11 năm trên vỉa hè.

Mới đây, PV VietNamNet tiếp tục ghi nhận một chiếc Lexus RX 350 trong tình trạng tương tự tại một khu đô thị ở phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Theo chia sẻ của một nhân viên bảo vệ, chiếc xe này từng bị vứt xó trên vỉa hè gần đó từ năm 2023. Sau thời gian dài không có người đến lấy xe, ban quản lý khu đô thị đã di chuyển xe đến vị trí hiện tại, cách vị trí ban đầu khoảng 200 mét.

Chiếc Lexus RX 350 này thuộc thế hệ thứ 3 (2010-2015). Dựa trên thiết kế đèn hậu, đây là mẫu RX bản nâng cấp, ra mắt vào năm 2013. Thời điểm mua mới, ước tính chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 4 tỷ đồng để sở hữu. Hiện nay, giá bán mẫu xe này vẫn dao động từ 1,1-1,5 tỷ đồng trên thị trường xe cũ tùy chất lượng.

Sau khoảng 3 năm “dầm mưa dãi nắng”, ngoại thất xe dù không hư hỏng nặng nhưng đã xuống cấp khá nhiều. Nước sơn màu trắng không giữ được sự bóng bẩy vì phủ một lớp bụi dày. Cửa sổ trời bên trên thậm chí phủ lớp bụi trắng xóa.

Lá, cành cây sót lại trên xe khá nhiều, đặc biệt phía trên kính chắn gió. Do nằm dưới gốc cây phượng, nhiều lá cây bị lọt vào bên trong khe hở giữa cửa khoang hành lý và thân xe.

Phần đầu xe được chủ nhân nâng cấp cản trước của mẫu Lexus RX F Sport 2019, với lưới tản nhiệt kiểu con suốt truyền thống nhưng sơn đen, thay cho kiểu nan ngang mạ crôm của bản tiền nhiệm. Nhiều khả năng trong quá trình di chuyển gặp va chạm, cản trước bị bung nhẹ.

Cụm đèn chiếu sáng của RX 2015 vẫn dùng công nghệ đèn bi-xenon, đi kèm dải LED định vị ban ngày. Phần mặt kính bị mờ đục nhẹ, có thể phải thay mới hoàn toàn nếu sửa chữa lại chiếc xe sang.

Phần đuôi xe còn nguyên vẹn và đều bám nhiều bụi, cát như đầu xe. Các chi tiết như ốp viền mạ crôm, logo Lexus, dòng chữ “LEXUS” đã xỉn màu theo thời gian nhưng chưa bị mất, dù xe nằm tại vị trí nhiều người qua lại.

Xe trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen, kích thước 19 inch kèm cùm phanh màu đỏ nổi bật bên trong. Logo Lexus trên nắp chụp mâm xe cũng chưa bị đánh cắp. Bề mặt mâm bám nhiều cát, song chỉ cần làm sạch vẫn có thể tái sử dụng do ít dấu hiệu bị xước. Lốp xe đã xịt sau thời gian dài không sử dụng.

Nội thất xe mang tông màu đen kết hợp nâu đậm. Ghế ngồi bọc da nứt nhiều sau nhiều năm sử dụng. Do bỏ hoang ngoài trời và cửa sổ trời hàng ghế trước đóng không kín, bề mặt táp-lô, bảng điều khiển và vô-lăng đã xuất hiện các vết mốc trắng.

Lexus RX 350 đời 2013-2015 được trang bị động cơ V6 dung tích 3.5 lít, sản sinh công suất tối đa 270 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Sức mạnh được truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe trên đường hỗn hợp khoảng 12 lít/100 km và tăng lên 15 lít/100 km với đường đô thị.

So với những mẫu xe sang bị bỏ hoang được báo VietNamNet đưa tin trước đó, chiếc Lexus RX này có tổng thể ít xuống cấp hơn. Ước tính, chi phí để làm mới xe có thể lên tới hàng trăm triệu nếu phải thay thế nhiều bộ phận. Con số này tiết kiệm hơn rất nhiều so với một số xe siêu sang bỏ hoang như Bentley Mulsanne, Bentley Continental Flying Spur.

