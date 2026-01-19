Hàng ngàn bước chân đồng hành chia sẻ cùng người nghèo mỗi dịp Xuân về

Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức. Qua hơn hai thập kỷ duy trì, chương trình đã trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện cộng đồng tiêu biểu mỗi dịp Xuân về tại khu vực phía Nam TP.HCM.

Theo kế hoạch năm 2026, Ban Tổ chức đặt mục tiêu vận động 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức đi bộ gây quỹ. Người tham gia đóng góp từ 150.000 đồng sẽ được nhận áo thun chương trình, nước uống và phiếu tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị. Đối với các doanh nghiệp đồng hành đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên, Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao bảng tượng trưng ghi nhận sự chung tay tại sự kiện.

Hoạt động đi bộ gây quỹ vì cộng đồng sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng trong dịp Tết 2026

Khởi xướng từ năm 2006 với ý tưởng gắn kết rèn luyện sức khỏe và chia sẻ trách nhiệm xã hội, Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đến năm 2008, chính quyền địa phương (lúc đó là UBND Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh) chính thức tham gia, phối hợp cùng Công ty Phú Mỹ Hưng trong công tác tổ chức chương trình, cùng vận động người tham gia đi bộ và vận động quyên góp, vì thế số tiền quyên góp từ thiện cũng được tăng lên.

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý thu hút sự hưởng ứng của nhiều thế hệ, từ thiếu nhi đến người cao tuổi

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa gây quỹ, chương trình còn góp phần hình thành thói quen tham gia các hoạt động cộng đồng tích cực trong đời sống đô thị. Qua từng năm, những bước chân đồng hành đã tạo nên một nét văn hóa sẻ chia, gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và người dân.

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ, việc duy trì chương trình suốt nhiều năm qua thể hiện mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác chăm lo Tết cho các hoàn cảnh khó khăn. Sự tham gia ngày càng đông đảo của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính là nguồn động viên để chương trình tiếp tục được phát triển.

Tính đến nay, qua 20 lần tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 239.000 lượt người tham gia, vận động được trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Nguồn kinh phí được phân bổ về Quỹ “Vì người nghèo” tại các phường, xã để triển khai các chương trình thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa - nhà tình thương, chống dột, nâng nền, hỗ trợ vốn sinh kế và trao tặng phương tiện mưu sinh. Ngoài ra, chương trình còn đóng góp cho Quỹ “Chung một tấm lòng” (HTV), Quỹ “Bảo trợ tài năng thể thao” của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng một số quỹ xã hội khác.

Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 - 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).

Thông tin đóng góp:

Đơn vị tiếp nhận: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Số tài khoản: 00111601013 - Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị/cá nhân - Ủng hộ CT Đi bộ từ thiện ĐTL

Liên hệ: (028) 3692 9999 (máy nhánh 2311) hoặc 0943 000 350

(Nguồn: Công ty Phú Mỹ Hưng)