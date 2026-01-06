Cơ quan Thống kê TPHCM vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2025 của địa phương này. Theo đó, trong năm 2025, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) thành phố tăng 7,53%; nếu không tính dầu khí, GRDP lại tăng 8,03%.

Vấn đề đặt ra là vì sao đầu tàu kinh tế của cả nước lại có hai con số tăng trưởng khác nhau?

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 6/1, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM, lý giải, hoạt động dầu khí phụ thuộc lớn vào biến động giá dầu trên thế giới. Trong khi đó, các kế hoạch khai thác tài nguyên này do cơ quan Trung ương quản lý và điều tiết, hầu như không thuộc phạm vi quản lý, điều hành của địa phương.

Trong năm 2025, hoạt động dầu khí bị suy giảm 2,54%, từ đó làm GRDP TPHCM giảm 0,5 điểm phần trăm.

"Nếu tính các hoạt động liên quan tới dầu khí vào GRDP sẽ không phản ánh được hiệu quả điều hành của chính quyền thành phố”, lãnh đạo Thống kê TPHCM giải thích. Theo ông, việc tính thêm chỉ tiêu dầu khí cũng không mang nhiều ý nghĩa trong việc cải thiện đời sống người dân.

Việc tính gộp dầu khí sẽ làm thay đổi chỉ số tăng trưởng của TPHCM.

Bởi, cơ quan thống kê tính thêm chỉ tiêu dầu khí thì thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhưng lại không phản ánh kết quả thực sự trong thu nhập của người dân tại địa phương.

"Do đó, việc không tính dầu khí trong đánh giá thống kê của TPHCM là cần thiết. Việc này nhằm phản ánh chính xác hơn chất lượng tăng trưởng và năng lực điều hành của chính quyền thành phố trong năm 2025", ông Hoàng khẳng định.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng nói thêm, quy mô kinh tế của thành phố sau sáp nhập đang chiếm khoảng 23,1% cả nước. 1% tăng trưởng của thành phố tạo ra giá trị khoảng 18.442 tỷ đồng, con số này tương đương và lớn hơn cả GRDP của một số địa phương sau sáp nhập. Đơn cử, GRDP Cao Bằng là khoảng 14.000 tỷ; GRDP Điện Biên khoảng 17.000 tỷ; GRDP Lai Châu là 16.000 tỷ...

Ngoài ra, để đạt được 1% tăng trưởng GRDP như của TPHCM, các thành phố trực thuộc Trung ương khác sẽ phải tăng trưởng nhiều hơn, như Hà Nội phải tăng 2%; Hải Phòng 5%, Huế 44%; Đà Nẵng 12%, Cần Thơ 13%.

Với quy mô kinh tế lớn như vậy, 1% tăng trưởng của thành phố là rất chắt chiu.

Nói về năm 2026, lãnh đạo cơ quan thống kê đưa ra dự báo, tăng trưởng của TPHCM có thể đạt khoảng 8,5-9%. Tuy nhiên, TPHCM đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhằm tạo đà cho giai đoạn 2026-2030.

Để thực hiện được điều này, mỗi ngành kinh tế của thành phố cần nỗ lực rất lớn. Ví dụ, ngành nông nghiệp cần tăng trưởng trên 3%; công nghiệp - xây dựng tăng 10-11%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 11%.

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần khoảng 880.000 tỷ đồng trong năm 2026. Con số này của năm 2025 mới là 705.000 tỷ. Cùng với đó, giải ngân đầu tư công cần đạt 100%; dư nợ tín dụng tăng trên 15%; đặc biệt, năng suất của người lao động cũng cần tăng khoảng 8,5%, theo Trưởng Thống kê TPHCM.

Thực tế, yếu tố dầu khí có tác động lớn đến chỉ tiêu tăng trưởng của TPHCM hiện nay, do trước khi sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm khai thác và chế biến dầu khí lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng. Tỉnh này có trữ lượng dầu khoảng 400 triệu tấn, chiếm 93,29% tổng trữ lượng của cả nước; trữ lượng khí vượt 100 tỷ m3, chiếm 16,2% toàn quốc (theo thống kê năm 2023). Nhiều năm liền, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nằm trong nhóm 10 địa phương có quy mô GRDP và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước. Năm 2021, GRDP bình quân đầu người của Bà Rịa - Vũng Tàu từng đạt tới 12.154 USD/người (tính cả dầu khí) và đạt khoảng 7.141 USD/người (không tính dầu khí).