Đối với nhiều người, an toàn giao thông luôn được đặt lên trên hết. Đôi khi việc nhường nhịn trên đường không chỉ tránh được va chạm và rủi ro cho bản thân, việc này cũng giúp những người và phương tiện xung quanh được an toàn hơn khi di chuyển, đặc biệt trên các cung đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Một bài viết trên hội nhóm về xe gần đây cũng nhận về những quan điểm tương tự, dù chủ nhân bài viết là người điều khiển xe đi đúng luật giao thông.

Xem video:

Video: Xuân Sang

Tình huống được ghi lại bởi camera hành trình của chiếc Toyota Avanza, xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 23/8 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn đi qua nút giao Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì cũ, TP.Hà Nội).

Tại thời điểm trên, chiếc xe 7 chỗ đang lưu thông với tốc độ 90-93 km/h ở làn ngoài cùng bỗng bị chiếc xe khách Ford Transit từ làn giữa chuyển làn, ép sát vào dải phân cách và vượt lên trước.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Số ít người cho rằng chiếc xe khách đã vượt ẩu, chuyển làn không đảm bảo an toàn và khuyên chủ nhân clip nên gửi đoạn video đến Cục CSGT.

Tuy nhiên, không ít người đánh giá tài xế chiếc Avanza không nắm rõ quy tắc khi đi cao tốc. Trước khi bị xe khách tạt đầu, người này đã điều khiển xe bám làn ngoài cùng khoảng 12 giây với tốc độ 90-93 km/h, trong khi làn đường này cho phép chạy vận tốc tối đa 100 km/h. Nếu đi với tốc độ chậm hơn, chiếc xe nên di chuyển vào làn giữa.

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ thêm một mẹo để tài xế xe 7 chỗ rút kinh nghiệm. Theo đó, trong tình huống xe đang di chuyển với tốc độ cao và có xe chớm vượt lên ngang xe, người lái nên giảm tốc độ để nhường, không nên hơn thua để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc trên cao tốc.

Dựa trên tình huống được camera hành trình ghi lại, có thể thấy chiếc xe khách vi phạm lỗi “chuyển hướng không quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn”, bị phạt tiền từ 800 nghìn - 1 triệu đồng đồng thời có thể bị trừ điểm GPLX theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo chia sẻ từ các chuyên gia về ô tô, tài xế nên tránh bám làn trái khi đi cao tốc, nên đi ở làn giữa (khi đường có 3 làn) và chỉ nên dùng làn ngoài cùng khi vượt xe. Nguyên nhân là từ làn giữa, người lái có tầm nhìn bao quát hơn, đồng thời giảm rủi ro khi xảy ra sự cố nếu gặp chướng ngại vật (có thể chuyển sang 1 trong 2 làn bên cạnh thay vì 1 làn nếu bám làn trái).

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!