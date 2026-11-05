AUSTRALIA - Câu cá cùng anh trai, người đàn ông câu được con cá dài khoảng 90cm và đã trúng thưởng 1 triệu USD (hơn 25,7 tỷ đồng). Cuộc gọi đầu tiên, anh gọi cho mẹ để báo tin vui.

Matthew Maurice được trao thưởng 1 triệu USD. Ảnh: Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia

Matthew Maurice (26 tuổi) đến từ Darwin, Australia đã giành giải thưởng trong cuộc thi "Câu cá triệu đô" của Lãnh thổ Bắc Australia. Anh trở thành chủ nhân giải thưởng cao nhất cuộc thi sau khi câu được con cá chẽm, dài khoảng 90cm, có gắn thẻ đỏ trị giá 1 triệu USD (khoảng 25,7 tỷ đồng).

Anh mô tả khoảnh khắc phát hiện giải thưởng là “2 phút căng thẳng nhất cuộc đời”.

Maurice cùng anh trai đến khu vực Corroboree Billabong để câu cá và trò chuyện. Ban đầu, cả hai chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên nhau, không đặt nặng chuyện có câu được cá hay không.

Tuy nhiên, buổi đi câu bình thường nhanh chóng trở nên đặc biệt khi một con cá chẽm lớn mắc câu. Trong lúc kéo cá lên, Maurice phát hiện chiếc thẻ màu đỏ nổi bật gắn trên thân nó. Đây chính là dấu hiệu cho thấy con cá thuộc chương trình trao thưởng 1 triệu USD của cuộc thi.

“Tôi nhìn thấy con cá nhảy lên chỉ sau 10 giây và phát hiện chiếc thẻ đỏ sáng màu trên thân nó. Đó có lẽ là 2 phút căng thẳng nhất cuộc đời tôi”, anh kể lại.

Cuộc thi "Câu cá triệu đô" được tổ chức từ năm 2015 nhằm thu hút khách du lịch đến Lãnh thổ Bắc Australia, khuyến khích hoạt động câu cá và gây quỹ từ thiện. Người tham gia có cơ hội nhận thưởng khi câu được những con cá chẽm được gắn thẻ đặc biệt.

Trong mùa thi thứ 12, ban tổ chức gắn thẻ đỏ trị giá 1 triệu USD cho một con cá chẽm, cùng khoảng 100 thẻ khác có giá trị 10.000 USD mỗi thẻ. Mùa giải bắt đầu từ ngày 1/10 và dự kiến kết thúc vào tháng 3 năm sau, theo AOL.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử 12 năm của cuộc thi mà có người câu được một con cá trị giá 1 triệu USD. Trước đó, Keegan Payne cũng từng câu được cá trúng giải thưởng lớn vào năm 2024.

Chia sẻ về chiến thắng bất ngờ, Maurice cho biết anh dự định dùng số tiền thưởng để mua nhà, thanh toán các khoản chi phí còn tồn đọng và dành một phần để tự thưởng cho bản thân.

Điều đầu tiên anh làm sau khi biết mình trúng thưởng là gọi điện báo tin cho mẹ. “Con đã trở thành triệu phú rồi, mẹ ơi!”, anh vui mừng thông báo.

Trong khi đó, cha của Maurice cũng không giấu được niềm tự hào khi nói với con trai: “Bố rất tự hào về con. Giờ đây, con đã có một tương lai vững chắc”.