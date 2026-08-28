Khu cá sấu ở sở thú Johnsons of Old Hurst (Anh). Ảnh: SWNS

Chuyến đi chơi "ác mộng"

Chuyến đi chơi sở thú đã trở thành cơn ác mộng với gia đình cậu bé 3 tuổi, không tiết lộ tên thật. Ngày 18/6, khi đang đi chơi sở thú Johnsons of Old Hurst, gần Huntingdon, Cambridgeshire (Anh), cậu bé bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhấc qua hàng rào rồi ném vào khu vực nuôi cá sấu.

Cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Em bị tổn thương nghiêm trọng ở cánh tay, cổ, đầu và mặt, đồng thời phải trải qua một ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài 12 giờ ngay sau vụ việc.

Người đàn ông gây tội không quen biết cậu bé, bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ âm mưu giết người. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát cho biết người này không đủ điều kiện để thẩm vấn. Người đàn ông gặp khó khăn về khả năng học tập và phải đi cùng người chăm sóc.

Johnsons of Old Hurst ban đầu là một trang trại bò sữa. Cơ sở này có cửa hàng bán thịt, cửa hàng nông sản, phòng trà và nhà hàng bít tết.

Theo thông tin trên trang web của cơ sở, cá sấu ban đầu được nuôi để xử lý phần thịt thừa từ hoạt động của cửa hàng bán thịt.

Theo thời gian, cơ sở này phát triển thành một sở thú, hiện là nơi sinh sống của hơn 100 con vật, trong đó có sư tử, hổ, gấu lười, capybara và chồn.

Sở thú Johnsons of Old Hurst hiện thuộc sở hữu của gia đình ông Andy Johnson. Ông nổi tiếng với niềm đam mê nuôi cá sấu. Sở thú hiện nuôi khoảng 50 con cá sấu thuộc nhiều loài khác nhau.

Vào ngày xảy ra vụ việc, ông Andy Johnson và vợ Tracey Johnson, cùng con trai Edward đã xuống khu vực nuôi cá sấu để cứu cậu bé.

Chỉ vài phút sau cuộc gọi đầu tiên qua bộ đàm, cậu bé đã được đưa ra khỏi khu vực nuôi cá sấu và được sơ cứu.

Các dịch vụ cấp cứu sau đó nhanh chóng có mặt, với sự hỗ trợ của dịch vụ cấp cứu hàng không MAGPAS.

Trải qua 7 cuộc phẫu thuật

Trong cập nhật mới nhất trên trang GoFundMe - được lập ra để hỗ trợ tài chính cho gia đình, hiện tại tất cả các ca phẫu thuật cấp thiết của cậu bé đã hoàn tất, theo DM.

Giờ đây, cậu bé đã được về nhà sau khi trải qua 7 ca phẫu thuật, có một ca ghép dây thần kinh ở cánh tay trái.

Hành trình phục hồi chức năng của cậu bé vẫn còn ở phía trước.

Bố mẹ cậu bé cho biết họ sẽ tiếp tục ở bên con trong quá trình phục hồi và gia đình cũng thường xuyên đưa con đến bệnh viện để thăm khám.

"Thật tuyệt vời khi gia đình chúng tôi được đoàn tụ bên nhau trong chính ngôi nhà ấm cúng của mình", bố mẹ cậu bé chia sẻ.

Cậu bé rất vui khi được ở nhà, chơi với đồ chơi, ngủ trên chính chiếc giường của mình.

Cha mẹ cậu bé gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua, đồng thời cho biết sự giúp đỡ và lòng hào phóng của mọi người đã có ý nghĩa rất lớn đối với họ.