Cầu Thống Nhất là hạng mục quan trọng nhất trên tuyến đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Hiện tại, cầu đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp thông xe kỹ thuật theo dự kiến vào ngày 3/2.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 26/1, hàng chục công nhân cùng nhiều trang thiết bị, xe chuyên dụng đang thi công thảm nhựa mặt cầu Thống Nhất.

Bên cạnh đó, các hạng mục phụ trợ của cầu như lan can, hệ thống chiếu sáng, dải phân cách… cũng đang được triển khai đồng loạt.

Theo nhà thầu thi công, đây là thời điểm quyết định tiến độ của dự án. Các mũi thi công được bố trí tăng ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành những phần việc cuối cùng trước thời điểm thông xe kỹ thuật.

Công nhân Nguyễn Văn Tứ (quê Vĩnh Long) cho biết, những ngày qua anh cùng đồng nghiệp làm việc từ sáng sớm đến tối muộn.

“Công trình vào giai đoạn cuối nên anh em ai cũng cố gắng, làm cẩn thận từng khâu để vừa kịp tiến độ, vừa đảm bảo an toàn và chất lượng khi đưa vào sử dụng”, anh Tứ chia sẻ.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) có tổng chiều dài hơn 5,4km, được chia thành 2 nhánh với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Nhánh 1 dài hơn 3,7km, có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo). Hai cầu Thống Nhất và Vàm Ông Án được đầu tư xây dựng trên tuyến này.

Nhánh 2 dài hơn 1,7km, có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đầu cầu Bửu Hòa).

“Toàn tuyến có 8 gói thầu xây lắp chính, đến nay tiến độ dự án đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng”, đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin.

Riêng cầu Thống Nhất có chiều dài khoảng 765m, trong đó phần cầu chính dài 559m, được thiết kế với quy mô 6 làn xe. Cầu bắc qua sông Cái, giữ vai trò kết nối khu vực trung tâm Biên Hòa với Cù lao Phố và tạo động lực phát triển không gian đô thị ven sông.

Phối cảnh cầu Thống Nhất trên đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường trục trung tâm và cầu Thống Nhất được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho nội đô, tăng khả năng kết nối và tạo diện mạo mới cho “siêu phường” Trấn Biên với gần 200.000 dân; đồng thời trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.