Theo văn bản ký ngày 26/1, UBND TPHCM nhấn mạnh việc chấp thuận đề xuất chỉ mang tính cho phép nghiên cứu phương án, không đồng nghĩa với việc lựa chọn hình thức đầu tư hay doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án.

Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) phải tự chịu toàn bộ chi phí nghiên cứu. Trường hợp báo cáo không được phê duyệt, quá thời hạn hoặc thành phố thay đổi hình thức đầu tư, doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả chi phí.

UBND TP yêu cầu Thaco chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm bảo đảm chất lượng nghiên cứu, phù hợp quy hoạch chung và các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống metro toàn thành phố. Kết quả nghiên cứu sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Phối cảnh đoàn tàu metro tuyến số 2 TPHCM. Ảnh: Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR)

Sở Tài chính TPHCM được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá kết quả nghiên cứu, tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, quyết định phương án đầu tư chính thức.

Dự án metro số 2 Bến Thành – Thủ Thiêm dài khoảng 6km, bắt đầu từ ga Bến Thành, đi ngầm dọc đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn sang Khu đô thị Thủ Thiêm, tiếp tục theo trục Mai Chí Thọ và kết thúc tại ga Thủ Thiêm. Đây là một hợp phần của tuyến metro số 2 TPHCM.

Trước đó, đoạn Bến Thành – Tham Lương của metro số 2, dài 11,3km, đã được khởi công ngày 15/1 sau 16 năm quy hoạch, với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Dự án gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao, kết nối từ ga Bến Thành đến depot Tham Lương, đi qua 14 phường của TPHCM.

Theo định hướng của UBND TPHCM, việc ưu tiên kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành thông qua tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương, Bến Thành – Thủ Thiêm) cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được đánh giá là phương án khả thi nhất.

Hiện dự án metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm là một trong những công trình trọng điểm đang được TPHCM đẩy nhanh thủ tục, chuẩn bị cho lễ động thổ, khởi công dự kiến vào ngày 9/2 tới.