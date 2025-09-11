Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo quan trọng về việc triển khai Nghị quyết số 389/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 của HĐND TP liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Liên phường Thới An – Thạnh Xuân (tuyến 2) tại địa bàn quận 12 cũ.

Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì, tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phối cảnh dự án đường liên phường Thới An – Thạnh Xuân (tuyến 2).

Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM.

Theo Nghị quyết, HĐND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với một số thay đổi quan trọng.

Cụ thể, tên chủ đầu tư được đổi từ “Khu Quản lý giao thông đô thị số 3” thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông”. Về địa điểm, dự án được xác định rõ từ “quận 12” thành “phường Thới An”.

Quy mô tuyến đường cũng được điều chỉnh: chiều rộng mở rộng từ 30m lên 40m, chiều dài thay đổi từ 4.507m xuống còn 4.465m. Chủ trương đầu tư bổ sung thêm đoạn kết nối với đường Lê Thị Riêng và nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Với những thay đổi này, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 1.152 tỷ đồng lên 3.563 tỷ đồng, tức gấp hơn 3 lần so với phê duyệt ban đầu. Dự án cũng được nâng cấp từ nhóm B lên nhóm A, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện từ giai đoạn 2019–2021 sang 2019–2028.

Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ bảo đảm đủ nguồn lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.