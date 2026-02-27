Vốn ưa sạch sẽ, tôi có thói quen sau mỗi chuyến đi dài là ghé ngay tiệm rửa xe cho sạch bụi bẩn rồi mới đưa về nhà cất. Tôi nghĩ rửa xe lúc máy còn nóng là cách giúp "xế cưng" giảm nhiệt, mặt khác xe sẽ khô nhanh, tránh đọng nước ở các vị trí gây gỉ sét.

Nhiều người có thói quen rửa xe ngay khi vừa đi xa về, khi máy còn nóng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nhưng khi kể chuyện với vài người bạn rành về xe cộ, tôi lại nhận ngay những cái lắc đầu.

Họ cho rằng sau quãng đường dài, động cơ, khoang máy, giàn nhiệt điều hòa hay hệ thống phanh đều đang rất nóng. Xịt nước lạnh vào thời điểm này có thể khiến kim loại bị “sốc nhiệt”, co ngót đột ngột và lâu dần dễ gây hỏng hóc. Do vậy, tốt nhất nên để xe nguội hẳn rồi mới rửa để tránh rủi ro.

Tôi thì vẫn băn khoăn, liệu các linh kiện trên ô tô có thực sự dễ tổn thương đến vậy, hay đây chỉ là kinh nghiệm truyền miệng? Rất mong được nghe ý kiến từ những người có chuyên môn để hiểu rõ đâu mới là cách chăm xe đúng nhất.

Xin cảm ơn!

Độc giả Thái Thịnh (Ô Chợ Dừa, Hà Nội)

