Tôi đã ấp ủ chuyện đổi sang một chiếc xe mới từ trước Tết, nhưng vì chưa thật sự cần gấp và không kịp gom đủ tiền nên buộc phải để sang đầu năm mới tính tiếp.

Sau Tết, một nhân viên bán hàng tại đại lý gần nhà tư vấn rằng hãng đang có chương trình giảm giá khá sâu cho mẫu xe tôi đang nhắm đến với mức ưu đãi trực tiếp 20-30 triệu, đồng thời hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tuy vậy, đây đều là xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025), còn loạt xe VIN 2026 chưa có.

Nhiều mẫu xe có VIN 2025 đang giảm giá mạnh sau Tết. Ảnh: Hoàng Hiệp

Như vậy, nếu chọn mẫu xe sản xuất năm 2025 đang còn trong kho, tôi có thể tiết kiệm hơn 50 triệu đồng so với xe đời 2026, lại còn được nhận xe ngay đúng màu mình thích, không phải chờ đợi. Thú thật, mức chênh này khiến tôi nghiêng về phương án mua luôn.

Nhưng rồi tôi lại phân vân. Năm sản xuất 2025 đồng nghĩa với việc chiếc xe đã nằm kho khá lâu, liệu có ảnh hưởng gì đến chất lượng hay không? Chưa kể, xe VIN cũ thường bị khấu hao lớn hơn, sau này bán lại dễ bị ép giá vì thua một đời so với xe cùng kiểu dáng nhưng sản xuất năm 2026.

Nghĩ đến điều đó, tôi lại chùn tay, không biết nên chốt luôn chiếc xe giá tốt hay cố đợi lô 2026 về cho yên tâm tuyệt đối.

Qua VietNamNet, tôi rất mong nhận được chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên thực tế từ những người đã từng ở trong tình huống tương tự. Xin chân thành cảm ơn!

Độc giả Hoàng Long (Thanh Trì, Hà Nội)

