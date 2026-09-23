MS 2026.256

Chưa kịp khai giảng thì gặp tai nạn

Bùi Hoàng Vũ là con thứ hai của chị Bùi Thị Bịnh (SN 1979), trú xóm Mường Ải, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ. Gia đình chị Bịnh thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng làm nông, nhiều năm qua phải dành phần lớn thời gian chăm sóc người con trai đầu là Bùi Quang Trường (SN 2001), bị bại não bẩm sinh.

Gia đình cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, Trường không được can thiệp y tế sớm. Chân tay Trường dần co quắp, hiện bị liệt hoàn toàn và mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ.

Sau khoảng 10 năm sinh con trai đầu, vợ chồng chị Bịnh mới có thêm Vũ. Từ nhỏ, em đã sớm tự lập, biết phụ giúp những công việc trong gia đình để bố mẹ có thời gian chăm sóc anh trai.

Hè năm 2026, Vũ đã hoàn thành chương trình THCS và thi đỗ vào Trường THPT Mường Bi. Chuẩn bị bước vào năm học mới, thương bố mẹ vất vả và muốn có thêm tiền mua sách vở, em xin bố mẹ ra Hà Nội làm phụ hồ.

Nào ngờ, vào chiều ngày 18/7, trong lúc làm việc tại một công trình, Vũ không may trượt chân, ngã từ tầng 5 xuống bị chấn thương nặng.

Vũ được mọi người đưa đến Bệnh viện E cấp cứu. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để xử lý chấn thương sọ não và các tổn thương ở xương đùi và xương cánh tay cho Vũ.

Ngã từ trên cao xuống, Vũ bị đa chấn thương nặng

Sau 18 ngày điều trị tại Bệnh viện E, gia đình xin chuyển Vũ đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), cho biết, Vũ bị tai nạn ngã từ trên cao, được chẩn đoán bị đa chấn thương, trong đó có tổn thương phổi nặng.

Bệnh nhân được đánh giá có tình trạng trao đổi khí ở phổi kém; vùng cùng cụt xuất hiện loét độ 3. Các vết mổ ở đùi phải và cánh tay trái vẫn cần được chăm sóc, vùng sọ não còn khuyết. Bệnh nhân được đánh giá có tiên lượng nặng và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài.

Các bác sĩ cho biết, sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng sức khỏe, nếu đủ điều kiện, Vũ có thể được phẫu thuật ghép sọ trong thời gian tới. Hiện bệnh nhân vẫn cần được theo dõi, chăm sóc hô hấp, sử dụng kháng sinh và tập phục hồi chức năng.

Từ ngày Vũ gặp nạn, vợ chồng chị Bịnh phải vay mượn 190 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị cho Vũ

Vay 190 triệu đồng lo viện phí

Theo thông tin từ gia đình, từ ngày Vũ gặp nạn, phía chủ thầu nơi Vũ làm việc đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng. Phần chi phí còn lại, gia đình tự xoay xở. Đến nay, vợ chồng chị Bịnh đã vay 190 triệu đồng từ người thân để trang trải chi phí điều trị cho Vũ.

Gia đình vốn khó khăn, lại nhiều năm phải chăm sóc người con trai bị bại não nên khoản nợ này đang trở thành gánh nặng lớn.

Những tài sản có giá trị trong nhà hầu như không còn, trong khi khoản trợ cấp khuyết tật 750 nghìn đồng mỗi tháng của con trai lớn hiện chỉ đủ trang trải một phần chi phí thuốc men hằng tháng.

Chặng đường điều trị của Vũ vẫn còn dài. Ngoài việc tiếp tục hồi sức và chăm sóc các tổn thương sau tai nạn, em còn cần phục hồi chức năng và có thể phải phẫu thuật ghép sọ nếu đủ điều kiện. Đây cũng là một khoản chi phí lớn mà gia đình chưa biết xoay xở ra sao.

Chị Bịnh cho biết, cô giáo chủ nhiệm thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của Vũ. “Con chưa kịp được khai giảng cùng bạn bè. Ai cũng tiếc vì Vũ học hành chăm chỉ, đá bóng giỏi”, chị Bịnh chia sẻ.

Nhìn con nằm trên giường bệnh, chị Bịnh càng thêm đau lòng. Nhiều lúc chị tự trách bản thân mình. Chỉ vì muốn có thêm tiền để mua sách vở mà con trai chị xảy ra cơ sự này. Nếu biết vậy, lúc Vũ xin đi làm, vợ chồng chị đã cản.

Địa phương cũng xác nhận gia đình chị Bịnh có hoàn cảnh khó khăn. Để Vũ có điều kiện chữa trị và trở lại trường học cùng bạn bè, thầy cô cũng như đại diện địa phương rất mong cộng đồng chung tay tiếp thêm sức mạnh giúp Vũ vượt qua khó khăn này.

Bạn đọc giúp em Bùi Hoàng Vũ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.256 (em Bùi Hoàng Vũ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Bùi Thị Bịnh (mẹ của Vũ) theo địa chỉ: xóm Mường Ải, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0815129035.

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