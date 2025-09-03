Đây là lần thứ ba Nguyễn Văn Long (sinh năm 1985 tại Gia Lai, hiện sinh sống tại TPHCM và làm công việc HLV chạy bộ phong trào) thực hiện thử thách “điên rồ” chạy bộ xuyên Việt. Hai lần trước anh chạy bộ xuyên Việt vào các năm 2022 và 2024.

Trao đổi với VietNamNet ngay khi vừa đặt chân đến quảng trường Ba Đình lịch sử vào sáng 2/9, nơi vừa diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, “dị nhân” Nguyễn Văn Long chia sẻ, mục đích của chuyến chạy bộ xuyên Việt lần này là mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hơn thế, anh cũng muốn qua đó tri ân thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương giành độc lập cho dân tộc. Thông qua hành trình này Long mong sẽ tạo ra sự kết nối giữa những người chạy bộ trên cả nước cũng như lan toả lối sống tích cực cho cộng đồng.

Nguyễn Văn Long (bên trái) đặt chân đến quảng trường Ba Đình lúc 9h30 sáng 2/9/2025.

“Long rất vui và hạnh phúc khi được đặt chân đến thủ đô Hà Nội đúng ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Thực sự đây là giây phút không phải ai cũng may mắn có được. Tới được đây, bản thân Long xác định là mục tiêu rất khó. May mắn là trên hành trình của Long đã có rất nhiều anh chị em runner ở các địa phương đã đồng hành, hỗ trợ”, Nguyễn Văn Long nói.

So với hai lần chạy bộ xuyên Việt trước đó, lần này Nguyễn Văn Long tự chuẩn bị mọi thứ trong suốt hành trình mà không có đội ngũ hậu cần. Trên vai luôn đeo một balo tư trang nặng 3,5kg, gặp khi thấm mồ hôi hoặc trời mưa, balo sẽ nặng hơn rất nhiều.

Hành trình từ TPHCM ra Hà Nội là những ngày nắng mưa thất thường, thậm chí người đàn ông 40 tuổi này còn phải chạy qua những ngày mưa bão và áp thấp nhiệt đới xen kẽ. Hơn nữa, việc chạy qua cung đường Bình Phước, Đắk Nông (cũ) được coi là 'khá khó nhằn' đối với bất kỳ người chạy bộ nào.

Nguyễn Văn Long luôn nhận được sự cổ vũ của cộng đồng chạy bộ khi chạy qua các địa phương. Ảnh: Tuấn Quách.

“Khi đặt mục tiêu có mặt tại quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9, Long xác định lộ trình và lên kế hoạch chi tiết về giờ xuất phát, giờ nghỉ ngơi, tính toán mỗi ngày phải hoàn thành bao nhiêu km, nhưng cũng phải tính đến phương án trường hợp gặp sự cố sẽ phải chạy bù như thế nào. Có những hôm còn dư nhiều thời gian nhưng Long không cố chạy thêm bởi điều này có thể gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến sự phục hồi của cơ thể trong ngày tiếp theo”, anh Long chia sẻ.

Với quãng đường hơn 1.600 km từ TPHCM ra Hà Nội, bình quân mỗi ngày Nguyễn Văn Long chạy hơn 80km. Đây là thử thách không phải VĐV chạy bộ nào cũng có thể thực hiện.

Nguyễn Văn Long chạy trên đường Giải Phóng (Hà Nội) sáng 2/9.

Chào đón Long tại Hà Nội là hàng chục VĐV phong trào có mặt tại Thường Tín từ sáng sớm để chạy đồng hành. Trong số đó, có các thành viên CLB Rùa Runners, những người trước đó 1 ngày đã cùng nhau hoàn thành cuộc chạy vô cùng ý nghĩa – chạy bộ vẽ bàn đồ Việt Nam bằng quãng đường 34km, tượng trưng cho 34 tỉnh thành của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Đăng Việt - thành viên Rùa Runnners, người sáng tạo ra cung chạy độc đáo này chia sẻ: "Để có được cung chạy hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, mọi người đã cùng nhau trải nghiệm trên nhiều tuyến phố, ngõ ngách, thậm chí cả những con hẻm nhỏ, chưa ai từng đặt chân đến. Trong không khí cả nước hân hoàn chào đón ngày Quốc khánh, chúng tôi vừa chạy vừa cùng nhau hát hò. Vui hơn cả là có những người dân nhận ra chúng tôi và nói vui: “đến Cà Mau rồi đó”.