Gara o tô ở DeLand, bang Florida (Mỹ) có tên "Take 5 Oil Change" (Thay dầu trong 5 phút), Shannon Gerdauskas nghĩ rằng cô và chiếc Mercedes của mình sẽ đến và đi một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, ngay sau khi thay dầu xong và rời đi, chiếc xe bắt đầu hoạt động bất thường. “Nó tự động chuyển số, giống như đang cố gắng chuyển sang số lùi và về số mo khi tôi đang lái xe trên đường,” cô nhớ lại.

Từ một lần bảo dưỡng tưởng chừng đơn giản, chiếc xe của Gerdauskas bị báo hỏng nặng với chi phí sửa chữa lên tới 18.000 USD (hơn 470 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đó, cô đã phải để xe nằm xưởng suốt từ tháng 10 đến nay.

Theo xác nhận sau đó, sai sót bắt nguồn từ một lỗi “đơn giản nhưng thảm họa”: kỹ thuật viên đã xả nhầm dầu hộp số thay vì dầu động cơ, rồi để khách lái xe rời đi trong tình trạng hộp số không còn dầu bôi trơn. Gara này thừa nhận sai sót trên và gửi tin nhắn xin lỗi, xác nhận việc làm cạn dầu hộp số do nhầm lẫn. Đại lý Mercedes nơi xe được đưa tới kiểm tra cũng khẳng định hộp số đã hư hỏng nặng và cần thay mới hoàn toàn.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi gara trên sử dụng một đơn vị thứ ba (Fleet Response) để xử lý bồi thường. Ban đầu, công ty bảo hiểm cho rằng chỉ cần “xúc rửa hộp số” là đủ. Tuy nhiên, biện pháp này không khắc phục được hư hỏng. Dù đại lý gửi email nêu rõ cần thay hộp số mới, phía Fleet Response vẫn từ chối phê duyệt, chỉ chi trả chi phí xúc rửa và thậm chí đóng hồ sơ bồi thường.

Sau khi vụ việc được truyền thông địa phương vào cuộc, công ty mới đồng ý chi trả toàn bộ chi phí thay hộp số và cung cấp thêm bảo hành mở rộng.

Theo điều tra của Action 9, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều khách hàng trên khắp nước Mỹ từng phản ánh các lỗi tương tự tại các tiệm thay dầu nhanh: xả nhầm dầu, đổ thừa hoặc thiếu dầu, gây hỏng động cơ hoặc hộp số. Tại Bắc Carolina, một tài xế thậm chí bị hỏng toàn bộ động cơ sau khi vào gara Take 5 làm dịch vụ thay dầu. Ở Georgia, một khách hàng mô tả chiếc xe phát ra tiếng kêu lạ ngay sau khi rời tiệm.

Riêng thành phố Jacksonville (Florida) từng ghi nhận 45 đơn khiếu nại từ các sĩ quan cảnh sát phản ánh chất lượng bảo dưỡng kém đối với xe tuần tra.

Theo giới chuyên môn, trong các trường hợp như vậy, trách nhiệm pháp lý thuộc về đơn vị cung cấp dịch vụ, bởi thiệt hại xảy ra trong quá trình họ thực hiện công việc. Điều này bao gồm cả chi phí sửa chữa trực tiếp lẫn các tổn thất phát sinh do xe vận hành trong tình trạng thiếu dầu hoặc chất lỏng quan trọng.

Về phần mình, cô Gerdauskas cho biết giờ đây rất dè dặt mỗi khi lái xe và đặc biệt cảnh giác với việc bảo dưỡng. “Tôi sẽ không bao giờ sử dụng Take 5 Oil Change nữa”, cô nói.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dùng nên trang bị kiến thức cơ bản về xe. Sau khi thay dầu, hãy kiểm tra gầm xe để phát hiện vết rò rỉ hay vũng dầu bất thường. Đó có thể là các dấu hiệu cho thấy đã xảy ra sai sót trong quá trình bảo dưỡng. Những chi tiết nhỏ này đôi khi có thể giúp tránh được các sự cố tốn kém hàng chục nghìn USD.

Theo Motorbiscuit

