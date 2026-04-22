Tim Cook sẽ chuyển giao vị trí CEO Apple cho John Ternus và tiếp tục giữ chức chủ tịch điều hành từ 1/9. Dưới sự dẫn dắt của Cook, giá trị vốn hóa thị trường của Apple tăng gấp 10 lần và lợi nhuận tăng 699%, với giá trị thị trường hiện tại đạt 4.010 tỷ USD.

Cook đã mở rộng hệ sinh thái của Apple bằng các thiết bị bổ trợ và phát triển hoạt động bán lẻ, bổ sung thêm khoảng 200 cửa hàng vào mạng lưới toàn cầu.

3,66 nghìn tỷ USD

Apple tăng 3,66 nghìn tỷ USD định giá thị trường dưới thời Cook. Công ty có trụ sở tại Cupertino, California vốn đã có sức ảnh hưởng lớn vào năm 2011, nhưng với tư cách là CEO, Cook đã giúp vốn hóa thị trường của hãng tăng gấp 10 lần.

Từ mức định giá chưa tới 350 tỷ USD vào ngày 24/8/2011 - thời điểm Cook tiếp quản, Apple đã liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới về định giá thị trường và hiện ở mức 4.010 tỷ USD, xấp xỉ quy mô nền kinh tế Anh, lớn thứ năm thế giới.

699%

Năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2025 mang về cho Apple 112 tỷ USD thu nhập ròng, gấp 8 lần so với tháng 9/2010.

Mức tăng trưởng lợi nhuận 699% này đạt được bất chấp doanh số bán điện thoại thông minh chững lại, khủng hoảng Covid, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ cùng cơ sở sản xuất chính của Apple là Trung Quốc.

Cook đã mở rộng hệ sinh thái iPhone và App Store đang phát triển bằng một loạt thiết bị bổ trợ, từ iPad với nhiều kích cỡ đến Apple Watch ở nhiều mức giá và hàng loạt phụ kiện dành riêng cho iPhone.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Apple không bao giờ quay lại quy tắc đặt tên sản phẩm mới bắt đầu bằng chữ "i", nhưng ông đã làm mọi thứ để tối đa hóa tiềm năng thu nhập của danh mục sản phẩm này.

Ross Gerber, đồng sáng lập kiêm CEO của Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, chia sẻ: "Khi Tim Cook mới tiếp quản, có rất nhiều sự hoài nghi. Nhưng ông ấy đã hoàn thành một công việc xuất sắc trong suốt những năm qua".

2,5 tỷ thiết bị

CEO Tim Cook cầm trên tay chiếc iPhone thứ 1 tỷ vào năm 2016. Ảnh: Apple

Hồi tháng 1, Apple ghi nhận hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động. Công ty đã bán chiếc iPhone thứ 1 tỷ vào mùa hè năm 2016, khi Cook giơ cao chiếc điện thoại còn nguyên hộp tại một cuộc họp nhân viên.

"Chúng tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu sản xuất nhiều nhất, nhưng luôn hướng tới việc tạo ra những sản phẩm tốt nhất nhằm mang lại sự khác biệt", vị CEO phát biểu vào thời điểm đó.

Mùa mua sắm cuối năm gần nhất là một kỷ lục trên nhiều chỉ số của công ty: doanh thu, doanh số iPhone và thu nhập từ dịch vụ.

Dù Cook chưa tạo ra nhiều đột phá với các sản phẩm hoàn toàn mới - dự án xe hơi Apple bị hủy bỏ và Vision Pro vẫn chỉ phục vụ thị trường ngách, ông đã xây dựng một hệ sinh thái gắn kết khiến người dùng liên tục quay lại.

540 cửa hàng

Cook kế thừa một trong những hoạt động bán lẻ được nể trọng nhất thế giới và tiếp tục phát triển nó. Ông đã bổ sung thêm khoảng 200 cửa hàng vào mạng lưới toàn cầu của Apple và quan trọng hơn, mở rộng đáng kể sự hiện diện tại Trung Quốc đại lục.

Apple hiện có 50 cửa hàng tại các địa điểm như Trùng Khánh, Quảng Đông, Hồ Bắc và Vân Nam, tiếp cận lượng lớn người tiêu dùng tại thị trường điện thoại thông minh và máy tính cá nhân lớn nhất thế giới.

Thành công của Apple tại Trung Quốc càng nổi bật giữa các công ty công nghệ lớn của Mỹ, khi nhiều hãng như Google và Meta gần như bị loại khỏi đây.

1.070 USD

Năm 2017, Apple và Samsung đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi thử nghiệm ranh giới 1.000 USD cho định giá điện thoại thông minh.

Hai tập đoàn đều giới thiệu các thiết bị lần đầu tiên chạm ngưỡng và với các bản nâng cấp, đã vượt qua ranh giới này.

Kể từ đó, mỗi năm lại xuất hiện các tùy chọn đắt đỏ hơn, với việc Apple mở rộng sang các biến thể Pro và Max của iPhone, đẩy giá bán trung bình tăng lên qua từng năm.

Năm 2011, giá bán trung bình iPhone của Apple là 712 USD, nhưng đến năm 2025 con số này đã lên tới 1.070 USD, theo công ty nghiên cứu thị trường IDC.

Việc tiến dần lên phân khúc giá cao hơn giúp Apple chống chọi với khủng hoảng chip nhớ tốt hơn so với các đối thủ Trung Quốc.

15.000 tấn

Cook đã ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực bảo vệ môi trường tại Apple, bao gồm việc tăng cường sử dụng kim loại tái chế, cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính và bao bì thừa.

Apple đã tránh sử dụng 15.000 tấn nhựa trong 5 năm qua - tương đương 500 triệu chai nhựa - bằng cách thiết kế lại bao bì, theo báo cáo môi trường công bố tháng này.

Mẫu MacBook Neo mới của năm nay được xếp hạng là chiếc MacBook có lượng phát thải carbon thấp nhất từ trước đến nay, với 60% vật liệu đến từ quy trình tái chế.

Công ty vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được tham vọng trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2030.

175 mẫu Anh

Apple Park, trụ sở phi thuyền rộng lớn mà Jobs lần đầu hình dung nhiều năm trước, đã thành hình dưới sự lãnh đạo của Cook vào năm 2017.

Khuôn viên rộng 175 mẫu Anh đủ lớn để chứa 100 sân bóng bầu dục Mỹ mà vẫn còn dư chỗ và là nơi làm việc của hơn 12.000 nhân viên, cung cấp 17 megawatt sản lượng điện mặt trời trên mái nhà và 2 dặm đường mòn công viên cho nhân viên.

Nơi đây còn có một vườn cây ăn quả, đồng cỏ và một hồ nước, hiện thường xuyên làm bối cảnh cho các video ra mắt sản phẩm mới của Apple.

Tính đến cuối tháng 9/2025, Apple có 166.000 nhân viên toàn cầu, cùng hàng triệu người khác làm việc trong khâu sản xuất và chuỗi cung ứng sản phẩm.

600 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Apple Tim Cook tại Phòng Bầu dục, tháng 8/2025. Ảnh: Bloomberg

Một phần quan trọng trong di sản của Cook sẽ là cam kết chi tiêu tại Mỹ trị giá 600 tỷ USD mà ông đưa ra năm ngoái.

Theo công ty, kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Apple sẽ được dùng để hỗ trợ 20.000 việc làm mới, mở rộng trung tâm dữ liệu, hạ tầng Apple Intelligence và sản xuất máy chủ tại Houston.

Thông báo này là một phần trong nỗ lực hợp tác của Cook với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tránh các mức thuế quan đối với iPhone nhập khẩu vào Mỹ.

Là người kế nhiệm, Ternus sẽ phải thực hiện các lời hứa của Cook, đồng thời đạt được sự cân bằng tinh tế giữa lợi ích của Apple tại quê nhà và tại các thị trường nước ngoài trọng điểm như Trung Quốc.

(Theo Bloomberg)