Không chỉ là một giải đấu thể thao điện tử, NSOC - Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - đang từng bước kiến tạo nên một “di sản” đúng nghĩa: nơi khởi nguồn của đam mê eSports, nơi nuôi dưỡng thế hệ tuyển thủ trẻ và là nền móng cho chiến lược phát triển dài hạn mà OEG theo đuổi.

Một mùa giải bùng nổ được đo bằng những con số ấn tượng

Mùa giải NSOC năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ với quy mô và sức lan tỏa rộng khắp. Giải đấu đã thu hút hơn 5000 tuyển thủ đến từ 170 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc tham gia tranh tài, hơn 32.000 khán giả tham dự xuyên suốt chương trình, cùng hơn 40 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội, 6 điểm trường Đại học trên hành trình Unitour với sự đồng hành của 18 diễn giả chuyên môn, gần 30 nghệ sĩ, KOLs và hàng trăm cosplayer, sự đưa tin của hơn 100 bài báo, bản tin truyền hình trong nước và quốc tế.

Quy mô tổ chức giải đấu lên tới hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng 2 tỷ đồng, không chỉ là sự ghi nhận cho thành tích thi đấu mà còn thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, bài bản dành cho eSports sinh viên. Đặc biệt, NSOC 2025 còn nhận được sự đồng hành của hơn 30 đối tác, nhà tài trợ và đơn vị đồng hành, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu trong cộng đồng eSports với các doanh nghiệp.

Những con số ấy không đơn thuần phản ánh quy mô, mà còn cho thấy NSOC đã vượt qua giới hạn của một giải đấu phong trào để trở thành một sự kiện eSports sinh viên mang tầm quốc gia.

Từ sân chơi cộng đồng đến biểu tượng của eSports sinh viên

Trong bối cảnh eSports Việt Nam phát triển nhanh nhưng còn thiếu những hệ thống giải đấu mang tính nền tảng cho sinh viên, NSOC đã lựa chọn một hướng đi khác biệt: phát triển bền vững từ gốc rễ. Qua từng mùa giải, NSOC không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, chuẩn hóa khâu vận hành và đầu tư vào trải nghiệm thi đấu cho tuyển thủ.

Với nhiều sinh viên, NSOC là lần đầu họ được thi đấu trên sân khấu chuyên nghiệp, được cọ xát trong môi trường cạnh tranh thực thụ và cảm nhận rõ ràng áp lực, trách nhiệm của một tuyển thủ eSports. Từ đó, giải đấu không chỉ tạo ra nhà vô địch, mà còn hình thành tư duy thi đấu nghiêm túc và khát vọng theo đuổi eSports lâu dài.

Giải đấu đã góp phần hình thành một cộng đồng eSports sinh viên gắn kết, nơi các bạn trẻ có chung tiếng nói và chung khát vọng khẳng định bản thân. Đây chính là “di sản mềm” nhưng có giá trị lâu dài nhất mà NSOC đang xây dựng.

OEG và tầm nhìn vượt ra ngoài một mùa giải

Là đơn vị tổ chức, Ocean Entertainment Group (OEG) xác định NSOC không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Với OEG, mỗi mùa giải NSOC là một bước tiến trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái eSports toàn diện, nơi eSports, giải trí và giáo dục cùng song hành, kết nối và mang tính truyền cảm hứng.

Chuỗi talkshow định hướng nghề nghiệp được tổ chức xuyên suốt NSOC Unitour tại các trường Đại học với sự góp mặt của các diễn giả chuyên môn nổi tiếng

Việc đầu tư cho NSOC - từ quy mô giải đấu, lan toả truyền thông đến chất lượng chuyên môn - thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn của OEG trong việc coi eSports sinh viên là nền móng cho tương lai eSports Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi để thi đấu, mà còn là môi trường để đào tạo, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng.

Chia sẻ về định hướng của NSOC, ông Bùi Anh Tuấn - CEO OEG - đại diện Ban tổ chức cho biết: “Điều OEG hướng tới là xây dựng một nền tảng lâu dài cho eSports sinh viên, nơi các bạn trẻ có cơ hội thi đấu nghiêm túc, được ghi nhận và phát triển đúng năng lực. “Di sản” mà NSOC để lại không nằm ở số mùa giải đã tổ chức, mà ở con người, cộng đồng và những giá trị bền vững được hình thành qua từng năm”.

Đội ngũ OEG - Đơn vị tổ chức giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc NSOC

NSOC 2025 khép lại với những con số ấn tượng, nhưng giá trị lớn nhất mà giải đấu để lại chính là niềm tin: niềm tin vào thế hệ trẻ, vào eSports sinh viên và vào khả năng phát triển bền vững của ngành thể thao điện tử Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn của OEG, NSOC sẽ tiếp tục được phát triển như một nền tảng cốt lõi - nơi mỗi mùa giải không chỉ tạo ra nhà vô địch, mà còn góp phần viết tiếp “di sản” cho eSports sinh viên Việt Nam trong nhiều năm tới.

Minh Hoà