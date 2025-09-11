Giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc 2025 (NSOC 2025) khởi động từ ngày 11/9, có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng và tranh tài ở 2 bộ môn valorant, đấu trường chân lý.

NSOC 2025 hứa hẹn là sự kiện eSports bùng nổ và đáng mong đợi nhất trong năm 2025 đối với cộng đồng sinh viên lẫn cộng đồng hâm mộ eSports tại Việt Nam. Giải đấu mở cổng đăng ký từ ngày 11/9, và khởi tranh từ ngày 29/9. Chung kết quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội.

BTC thông tin về giải đấu.

"Thể thao điện tử đã, đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu. Môn thể thao này chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn ở khu vực, châu lục và thế giới. Việc tổ chức các giải đấu quy mô lớn sẽ thúc đẩy xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp: quản lý, HLV, trọng tài và VĐV", TTK UB Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh nói.