Sự cố trớ trêu trên xảy ra trong chuyến ghé thăm Venice hồi cuối tháng 9 của nữ du khách có tên Wiktoria Guzenda.

Ảnh cắt từ clip

Những hình ảnh được ghi lại trong video cho thấy Wiktoria vừa đi xuống những bậc thang vừa cầm điện thoại rồi bất ngờ trượt chân ngã nhào xuống nước. Sau đó, nữ du khách phải ngồi lại làm sạch vết trầy xước trên chân chỉ vì quá tin vào ứng dụng chỉ đường.

"Khi Google Maps bảo đi thẳng nhưng bạn lại đang ở Venice", Wiktoria viết trong phần chú thích.

Sau khi được đăng tải, sự cố "dở khóc dở cười" của nữ du khách người Ba Lan gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số bình luận cho rằng Wiktoria đã quá "ỷ lại" vào ứng dụng chỉ đường trên điện thoại mà không có sự đánh giá thực tế.

"Chẳng lẽ cô ấy không hình dung được điều gì sẽ xảy ra khi đi thẳng xuống những bậc thang hướng về phía kênh đào như vậy", một người bình luận.

"Nên ngừng mù quáng tin vào các thiết bị định vị và tin vào mắt mình thì hơn", người khác viết.

Ảnh: Ins/Wiktoria Guzenda

Trong khi đó, không ít người cho rằng vụ việc chẳng liên quan gì đến ứng dụng chỉ đường. "Có lẽ cô ấy bị trượt chân khi định dừng lại chụp ảnh", một tài khoản nhận xét.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Venice ghi nhận việc du khách nước ngoài "ngã nhào" xuống các kênh đào ở đây như trường hợp của Wiktoria Guzenda.

Theo các trang web du lịch địa phương, những ứng dụng chỉ đường phổ biến hiện nay như Google Maps sẽ không hiệu quả và chính xác khi sử dụng ở Venice bởi nhiều lý do.

Thứ nhất, thành phố này không sử dụng địa chỉ theo kiểu tên đường - số nhà như nhiều nơi. Thay vào đó, Venice được chia thành 6 quận (sestieri) với cách đánh số riêng, có thể "nhảy" từ tòa nhà này sang tòa nhà khác mà không theo quy luật nào.

Ngoài ra, Venice cũng nổi tiếng với hệ thống kênh đào dày đặc. Những cây cầu nhỏ bị ứng dụng bản đồ "hiểu nhầm" thành đường đi bộ hay những con hẻm nhỏ được định vị như tuyến phố chính.

Một vấn đề khác là, các ứng dụng chỉ đường trên điện thoại cũng không thể cập nhật được độ cao thấp của mực nước để đưa ra hướng dẫn chính xác nhất.

"Google Maps thường hướng du khách đi theo những lộ trình không tồn tại, hoặc bị chặn bởi kênh nước. Nhiều người đứng bên mép kênh mới vỡ lẽ là họ không thể rẽ như theo chỉ dẫn trên điện thoại", trang Tour Leader Venice viết.