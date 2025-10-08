Theo hình ảnh trong video được một người ghi lại, người đàn ông này xuất hiện tại cửa hang Ích Thiên Thiên, thuộc khu thắng cảnh Thái Mộc Sơn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) vào chiều 6/10.

Vì muốn chinh phục thử thách nên anh đã chọn một lối đi hẹp giữa 2 khe núi đá.

Nhiều người dồn ứ bên ngoài vì du khách nặng 90kg mắc kẹt. Ảnh chụp màn hình

Bảo vệ khu danh thắng đã lên tiếng cảnh báo vì thấy du khách có thân hình cao lớn và nặng khoảng 90kg, nhưng người này vẫn khăng khăng tiến vào. Chỉ ít phút sau, nam du khách gần như không thể nhúc nhích, rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", khiến nhiều người phía sau không thể di chuyển, Jimu News đưa tin.

Video ghi lại tình huống dở khóc dở cười này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Người đăng tải cho biết, nam du khách may mắn thoát ra sau đó nhưng không chia sẻ chi tiết.

Đại diện Ban quản lý khu thắng cảnh Thái Mộc Sơn cho biết, do sự cố không quá nghiêm trọng nên không cần huy động lực lượng cứu hộ.

Gần đây, đoạn đường qua khe núi hẹp trước hang Ích Thiên Thiên thường xuyên xảy ra trường hợp du khách bị mắc kẹt, tuy nhiên hầu hết đều có thể tự thoát ra sau vài thao tác điều chỉnh.

Những du khách có thân hình quá khổ được khuyến cáo nên chọn lối đi bên ngoài. Ảnh: Jimu News

Ban quản lý khuyến cáo những người có thân hình to lớn nên chọn lối đi rộng hơn, thay vì thử sức ở những đoạn hẹp. Các lối đi này được thiết kế dành cho du khách ưa mạo hiểm, thích khám phá.

Khi được hỏi về việc đặt biển cảnh báo giới hạn cân nặng, đại diện khu danh thắng cho rằng việc này khó khả thi.

“Dù có cùng cân nặng, nhưng tùy độ linh hoạt và dáng người, có người dễ dàng vượt qua, có người lại không. Vì vậy, chúng tôi không thể áp dụng một tiêu chuẩn cân nặng thống nhất”, vị này nói.

Khu thắng cảnh Thái Mộc Sơn nằm ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất kỳ sơn ven biển”.

Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, những khối đá granit tự nhiên mang hình thù kỳ lạ, hang động huyền ảo cùng làn sương trắng bao phủ quanh năm, tạo nên vẻ đẹp vừa linh thiêng, vừa thơ mộng.

Theo truyền thuyết, đây từng là chốn tu luyện của tiên bà Thái Mộc - người đã dạy dân địa phương nghề dệt vải.

Hiện nay, Thái Mộc Sơn thu hút du khách bởi sự hòa quyện giữa phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, văn hóa dân gian đặc sắc và không khí thanh tịnh nơi núi non.