Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng tập mai mối cho cặp đôi Võ Hoàng Phúc (37 tuổi, quê Đồng Tháp, kinh doanh dịch vụ du lịch) và Nguyễn Thị Thu Hảo (36 tuổi, hiện sống ở Vĩnh Long, kinh doanh spa).

Anh Phúc cho biết mình yêu ca hát, biết quan tâm, chăm sóc người thân nhưng có phần nóng tính.

Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và ly hôn cách đây 4 tháng, sau khoảng 6 tháng mâu thuẫn với vợ cũ. Con trai 6 tuổi của anh hiện sống cùng mẹ.

Anh Phúc ly hôn cách đây 4 tháng. Ảnh cắt từ clip

MC Quyền Linh hỏi: “Liệu mình đi tìm tình yêu mới có hơi sớm không?”. Anh Phúc đáp: “Không anh! Khi đã buông, em thấy không còn khả năng hàn gắn. Nếu cứ buồn bã, nhậu nhẹt với bạn bè mãi thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng”.

Anh Phúc cho biết anh đến chương trình không phải để tìm bạn gái mà mong tìm được người phù hợp để tiến tới hôn nhân, cùng bầu bạn và chăm sóc nhau.

Mẫu bạn đời lý tưởng của anh là người biết quan tâm gia đình, có thể chia sẻ niềm vui và sở thích trong cuộc sống. Hiện anh sống cùng bố mẹ nhưng nếu lập gia đình, anh dự định ra ở riêng để tránh những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu.

Được ghép đôi với anh Phúc là chị Hảo – người phụ nữ có vẻ đẹp đằm thắm, tươi tắn. Chị Hảo là người ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc, gia đình. Tuy nhiên, khuyết điểm của chị là hơi vụng về, nấu ăn chưa được ngon.

Chị từng trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu kéo dài hơn 1 năm, sau đó chia tay vì không hợp. Mối tình thứ hai kết thúc do khoảng cách địa lý.

Đến chương trình mai mối, chị muốn tìm được người đàn ông chung thủy, có chí cầu tiến, có công việc ổn định.

Chị Hảo từng trải qua 2 mối tình. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, anh Phúc hết lời khen ngợi đàng gái xinh đẹp, dễ thương. Anh thẳng thắn hỏi: “Em có ngại làm bạn với người có gia đình không?”. Chị Hảo đáp: “Em không ngại”.

Anh Phúc tiếp lời: “Anh chạy xe dịch vụ 7 chỗ, coi như làm nghề tài xế. Người ta thường nói tài xế hay lăng nhăng, em nghĩ sao về điều này?”.

Chị Hảo cho rằng nghề nào cũng đáng trân trọng, quan trọng là suy nghĩ và cách sống của mỗi người.

Anh Phúc bày tỏ bản thân đã bước qua quá khứ đổ vỡ và hiện chỉ muốn hướng tới tương lai. Nếu đàng gái có thiện cảm, anh mong cả hai sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau.

“Anh thích đi du lịch và càng thích hơn nếu được đồng hành cùng người mình yêu”, anh nói.

Cặp đôi đã bỏ lỡ cơ hội hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Trong gần 10 phút trò chuyện, đàng trai hết lòng bày tỏ tấm chân tình của mình. Nếu có thể thành đôi, anh sẵn sàng đưa tiền cho vợ giữ, làm mọi công việc để lo cho vợ cuộc sống đủ đầy.

Những tưởng sự chân thành ấy có thể thuyết phục được đàng gái đồng ý hẹn hò. Tuy nhiên, ở phút cuối, chị Hảo vẫn từ chối bấm nút.

Chị Hảo bày tỏ: “Anh vừa chia tay vợ. Em nghĩ mình nên suy nghĩ thật chín chắn”. Anh Phúc đồng ý với quan điểm đó nên thoải mái đón nhận kết quả.