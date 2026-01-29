Xuất hiện tại chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, anh Nguyễn Đình Trận (43 tuổi, Hà Nội, làm nghề điều khiển tàu biển) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đĩnh đạc, cách nói chuyện chững chạc, điềm tĩnh.

Anh Trận cho hay, với đặc thù công việc, phần lớn thời gian anh sống trên tàu. Tuy nhiên, anh hứa hẹn, khi ổn định gia đình, anh có thể chuyển hướng về làm việc gần nhà.

Anh Trận trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Hoàn cảnh gia đình của anh Trận khá đặc biệt. Bố mẹ anh mất sớm, anh ở với ông bà nội, được ông bà nuôi nấng. Rồi ông nội cũng đã qua đời. Ở quê nhà, anh chỉ còn bà nội 97 tuổi, đang phải nhờ họ hàng hỗ trợ chăm sóc.

Anh từng kết hôn và đã ly hôn cách đây 3 năm. Con gái riêng hiện sống cùng mẹ.

Anh Trận tâm sự, lý do khiến cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ không hẳn vì tính chất công việc thường xuyên vắng nhà, mà xuất phát từ trách nhiệm chăm sóc bà nội.

Anh kể, trước đây vợ cũ của anh từng lấy lý do đưa con về quê ngoại để làm ăn. Khi công việc làm ăn của vợ không thuận lợi, anh ngỏ ý muốn vợ con trở về nhà để tiện bề chăm sóc bà nội cao tuổi. Tuy nhiên, vợ cũ của anh phản đối.

“Tôi là cháu đích tôn. Vợ cũ của tôi có quan điểm là việc chăm sóc bà nội không phải trách nhiệm của cháu mà là trách nhiệm của các con.

Quan điểm của tôi thì khác. Tôi đã giải thích rõ với vợ và gia đình bên vợ rằng, bà nội tôi vốn sống ở mảnh đất cha ông, thì giờ bà vẫn tiếp tục sống ở đó. Vợ cũ của tôi lại hỏi rằng: ‘Nếu giờ mẹ con em về nhà thì anh sắp xếp cho bà nội ở đâu?’. Tức là, nếu tôi đưa bà nội đi ở chỗ khác thì cô ấy mới về. Cuối cùng, tôi phải đưa ra quyết định khó khăn”, anh Trận kể.

Chị Thúy từng trải qua một lần đò. Ảnh cắt từ clip

Đến chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh muốn tìm được người thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình.

“Bà là vấn đề khiến tôi day dứt suốt 3 năm nay. Hiện tại, tôi phải nhờ anh chị em, bà con ở nhà trông nom bà nội. Đến chương trình, quan điểm của tôi là cố gắng. Nếu hai bên có tiếng nói chung và kết nối được với nhau là tốt nhất”, anh Trận trải lòng.

Người được ghép đôi với anh Trận là chị Tô Thị Thanh Thúy (38 tuổi, hiện sống và làm việc tại Cần Thơ).

Chị Thúy cũng từng một lần đổ vỡ. Chị có 2 con gái, hiện nhận nuôi bé gái thứ 2, còn bé lớn, mỗi cuối tuần chị sẽ sẽ đón về chăm sóc.

Chị Thúy mong muốn tìm được người đàn ông đủ bao dung, thương chị và thương cả các con của chị.

Hàng rào hé mở, chị Thúy gửi đến bạn ghép đôi món quà đặc biệt. Món quà này, chị không dành tặng anh Trận mà tặng cho con của anh.

“Em rất thích trẻ con. Em không biết bé nhà anh là bé trai hay bé gái nhưng vẫn muốn chuẩn bị một món quà cho bé”, chị Thúy chia sẻ.

Anh Trận thắc mắc: “Sao em biết anh đã có con?”. Chị Thúy chân thành đáp: “Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ở tuổi đi tìm bạn trai, rất có thể em sẽ gặp những người đã từng lập gia đình, có con”.

Cặp đôi trải lòng cùng nhau. Ảnh cắt từ clip

Khi mặt đối mặt trò chuyện, anh Trận chia sẻ, ở tuổi 43, anh muốn sớm ổn định gia đình. Sau này khi có cơ hội, anh muốn đón con gái về sống chung và cũng mong có thể sinh thêm con để gia đình đông vui.

Vấn đề “con anh, con tôi, con chúng ta” khiến chị Thúy nghĩ ngợi. Tuy nhiên, chị khẳng định: “Em không có ý kiến gì về việc chúng ta chăm sóc, yêu thương con, bởi gia đình là điều mình cần phải bảo vệ đầu tiên”.

Khi nắm tay nhau để cảm nhận sự chân thành của đối phương, chị Thúy bày tỏ: “Nếu có ý định xây dựng tương lai, anh có thể sắp xếp để hai bên ở gần nhau hơn được không?”.

Anh Trận đáp: “Anh cũng tính chuyến này về Việt Nam anh sẽ nghỉ nghề tàu biển. Nhưng để vào Cần Thơ sống, với hoàn cảnh của anh là rất khó”.

Cặp đôi đặt tay vào nút bấm khi trong lòng nhiều băn khoăn. Cuối cùng, cả hai cùng từ chối bấm nút hẹn hò, bởi chưa thể dung hòa được hoàn cảnh của nhau, để lại sự tiếc nuối cho MC và khán giả.