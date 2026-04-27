Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò, chị Phạm Thị Như Quỳnh (41 tuổi, kinh doanh tại TPHCM) gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái.

Chị Quỳnh là người phụ nữ vui vẻ, dễ chịu nhưng có khuyết điểm là khó tập trung cao độ vào công việc trong thời gian quá lâu.

Chị Quỳnh ở tuổi 41. Ảnh cắt từ clip

Chị Quỳnh từng trải qua 2 mối tình nhưng chưa từng kết hôn. Mối tình thứ nhất của chị kéo dài hơn 2 năm, chia tay do tính cách không phù hợp. Mối tình thứ hai kéo dài gần 2 năm, cuối cùng kết thúc do khoảng cách địa lý xa xôi.

Ở tuổi 41, chị mong tìm được người bạn đời thông minh, trí tuệ, cũng làm trong lĩnh vực kinh doanh để đôi bên đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp.

Đối với chị, tiêu chí về ngoại hình không quan trọng. Chị cũng không ngại quen người từng đổ vỡ hôn nhân bởi lẽ, hiện tại mới là điều đáng quan tâm, trân trọng nhất.

Người được ghép đôi với chị Quỳnh là anh Nguyễn Đình Đăng (50 tuổi, quê gốc Hải Phòng, hiện sống ở TPHCM, làm nghề kinh doanh bất động sản).

Anh Đăng là người đàn ông đảm đang, có thể làm mọi việc nhà, thậm chí “có thể tự xây cho mình một ngôi nhà”.

Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân, ly hôn cách đây 13 năm. Hai con trai của anh đã học cấp ba, đại học, hiện sống cùng mẹ. Trong 13 năm qua, anh từng tìm hiểu một số người nhưng chưa phù hợp để đi đến hôn nhân.

Anh Đăng kinh doanh bất động sản. Ảnh cắt từ clip

Anh đã có nhà riêng ở TPHCM, mong muốn tìm được người phụ nữ chung thủy, biết chia sẻ với bạn đời để cùng chung sống lâu dài. Về việc nhà hay chuyện kiếm tiền, anh không quan trọng ai là người đảm nhiệm, chỉ cần đôi bên biết san sẻ cho nhau.

Hàng rào hé mở, anh Đăng tặng bạn gái lọ nước hoa và bó hoa hồng 100 bông được làm từ sáp cùng lời nhắn nhủ: “Đây là bó hoa sáp tượng trưng cho sự bền lâu. 100 bông hoa thay cho mong muốn anh và em cùng nhau đi được đến trăm năm”.

Anh Đăng sống ở tỉnh Bình Dương cũ, còn chị Quỳnh sống ở TPHCM, khoảng cách có chút xa xôi. Nhưng với anh Đăng điều đó không quan trọng. Anh sẵn sàng đến gặp chị mỗi khi có thời gian.

Tuy nhiên, chị Quỳnh vẫn lăn tăn về điều này. Chị hỏi: “Trong tương lai, anh có dự tính chuyển đến nơi nào gần em hơn không?”.

Anh Đăng đáp: “Nếu có duyên chọn nhau, anh có thể sắp xếp được. Chắc anh cần một chút thời gian”.

Anh Đăng tặng chị Quỳnh 100 bông hoa hồng làm từ sáp. Ảnh cắt từ clip

Anh bày tỏ thêm: “Trong cuộc sống vợ chồng, anh mong mình có thể nhìn nhau sống. Anh làm được việc nhà nhưng khi anh bận, em có thể hỗ trợ anh việc đó. Còn nếu anh rảnh, anh sẽ làm hết mọi việc”.

Anh Đăng khẳng định, về điều kiện vật chất, anh có thể chăm lo đầy đủ cho gia đình. Anh mong muốn, nếu thành đôi, chị Quỳnh chuyển về sống cùng anh theo đúng quan điểm “lấy chồng theo chồng”. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch khác hợp lý hơn anh cũng sẵn sàng “theo vợ”.

Với tất cả sự chân thành đó, anh Đăng hy vọng chinh phục được bạn gái ghép đôi. Tuy nhiên, kết quả đẹp đã không đến với anh khi chị Quỳnh từ chối bấm nút hẹn hò.

Để chị Quỳnh không bối rối, anh Đăng vui vẻ nói: “Không sao”. Ông mai, bà mối hy vọng, cả hai sớm tìm được một nửa phù hợp để xây dựng tổ ấm hạnh phúc.