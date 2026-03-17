Tại hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh” do Hội Truyền thông TP Hà Nội tổ chức ngày 17/3, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), cho biết thành phố đang từng bước xây dựng chính sách vùng phát thải thấp theo lộ trình phù hợp thực tế.

Theo bà Thủy, việc triển khai dựa trên Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội, tập trung kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông – lĩnh vực đóng góp lớn vào ô nhiễm không khí đô thị. Thành phố sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng hợp lý hơn nhằm giảm khí thải.

Theo kế hoạch, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm. Phạm vi ban đầu tương đối nhỏ, chủ yếu kế thừa không gian phố đi bộ hiện có và mở rộng một số khu vực lân cận.

“Phố đi bộ về bản chất cũng là một dạng vùng phát thải thấp. Thành phố sẽ tiếp tục thử nghiệm các giải pháp giao thông, từ đó đánh giá hiệu quả để xây dựng lộ trình mở rộng”, bà Thủy nói.

Sau giai đoạn thí điểm, vùng phát thải thấp dự kiến mở rộng ra toàn bộ khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, sau đó lan sang các địa bàn khác. Trong 3–5 năm tới, Hà Nội hướng tới mở rộng phạm vi đến Vành đai 1 và tiến tới Vành đai 2 theo định hướng của Chính phủ.

Tuy nhiên, bà Thủy cho rằng đây là mục tiêu tham vọng, Hà Nội khó áp dụng ngay các biện pháp mạnh như ở những quốc gia có nền tảng tài chính, công nghệ và chính sách hoàn thiện.

“Chúng tôi sẽ triển khai theo lộ trình từ nhỏ đến lớn, từ thí điểm đến mở rộng, bảo đảm tính khả thi”, bà Thủy nhấn mạnh.

Hạn chế dần xe xăng dầu, thúc đẩy giao thông xanh

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, bên cạnh giải pháp kỹ thuật và tổ chức giao thông, thành phố đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển sang phương tiện thân thiện môi trường.

Theo bà Thủy, thách thức lớn nhất không nằm ở khâu thiết kế chính sách mà ở việc thực thi và giám sát. Vì vậy, Hà Nội đang xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá dựa trên các công cụ khoa học và chuyển đổi số nhằm bảo đảm hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết thành phố đang xây dựng lộ trình phát triển vùng phát thải thấp, với trọng tâm là đẩy mạnh giao thông công cộng và kiểm soát phương tiện gây ô nhiễm.

Hà Nội sẽ khuyến khích sử dụng phương tiện đạt chuẩn khí thải, phát triển không gian đi bộ, tăng cường kết nối trung chuyển, đồng thời đầu tư hạ tầng cho phương tiện xanh như trạm sạc điện và hệ thống xử lý pin.

Theo lộ trình, thành phố sẽ từng bước hạn chế, tiến tới kiểm soát chặt các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch; một số loại xe có thể bị hạn chế hoặc cấm lưu thông trong khu vực phát thải thấp. Các phương tiện không đạt chuẩn khí thải cũng sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Cùng với đó, Hà Nội đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang phương tiện sạch, dự kiến trình HĐND TP trong quý I/2026. Công tác giám sát sẽ được triển khai thông qua hệ thống camera, thiết bị đo khí thải và nền tảng dữ liệu tích hợp AI, mã QR và thu phí tự động.