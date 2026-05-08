Tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, việc triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 mới ở giai đoạn thí điểm, chưa áp dụng biện pháp cấm xe máy xăng cá nhân lưu thông trong khu vực.

Theo vị này, trong giai đoạn đầu, thành phố chủ yếu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi phương tiện nhằm giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí.



Theo đại diện Phòng Môi trường, các quy định cụ thể liên quan vùng phát thải thấp sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trên cơ sở đánh giá thực tiễn và chỉ triển khai khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

“Trong thời gian tới, khi đủ điều kiện, thành phố sẽ xây dựng phương án và ban hành quy định cụ thể hơn”, vị này cho biết.

Trước đó, thông tin Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 thu hút sự quan tâm lớn của người dân, đặc biệt là những băn khoăn về khả năng hạn chế hoặc cấm xe máy, ô tô chạy xăng tại khu vực nội đô.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, giai đoạn 1 của đề án sẽ được triển khai từ ngày 1/7 đến hết 31/12 tại vùng lõi và vùng đệm thuộc phường Hoàn Kiếm.

Theo thuyết minh đề án do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xây dựng, tại vùng lõi dự kiến cấm toàn bộ mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải, tức xe máy công nghệ chạy xăng.

Đối với xe máy chạy xăng không kinh doanh trên nền tảng ứng dụng, dự kiến sẽ hạn chế lưu thông theo khung giờ, gồm từ 18h đến 24h ngày thứ Sáu và từ 6h đến 24h các ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp theo 4 giai đoạn từ năm 2026

Theo tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”, UBND TP Hà Nội dự kiến triển khai theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn đầu, từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách để người dân và doanh nghiệp nắm rõ lộ trình thực hiện. Đồng thời, Hà Nội sẽ hướng dẫn người dân đăng ký trực tuyến kế hoạch chuyển đổi phương tiện cá nhân; rà soát hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông và bổ sung hệ thống giao thông công cộng xanh trong khu vực.

Từ năm 2027, Hà Nội bắt đầu mở rộng phạm vi thí điểm và tăng cường kiểm soát khí thải phương tiện. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2027, thành phố sẽ triển khai đo kiểm khí thải đối với mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình của Thủ tướng.

Các phương tiện có mức phát thải cao sẽ bị kiểm soát chặt hơn, từng bước hạn chế hoạt động trong khu vực Vành đai 1. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống giám sát, nhận diện và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Giai đoạn 2028-2029, Hà Nội dự kiến siết chặt tiêu chí kiểm soát phát thải, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông xanh và hệ thống giám sát thông minh kết nối với Trung tâm điều hành giao thông thông minh của thành phố.

Từ năm 2030 trở đi, vùng phát thải thấp sẽ được vận hành ổn định như một công cụ quản lý thường xuyên; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi và nâng cao yêu cầu kiểm soát khí thải phù hợp với điều kiện hạ tầng và lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh.

Theo mục tiêu của đề án, đến hết năm 2030, Hà Nội phấn đấu giảm khoảng 30% lượng phát thải CO và NO2, giảm khoảng 20% phát thải bụi mịn PM2.5 từ hoạt động giao thông trong khu vực Vành đai 1 so với kịch bản thông thường.

100% phương tiện giao thông đường bộ sẽ được quản lý, kiểm soát khí thải theo lộ trình; toàn bộ phương tiện giao thông công cộng hướng tới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh và thân thiện môi trường.

Sau năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu giảm trung bình 5 μg/m3 nồng độ bụi mịn PM2.5 sau mỗi chu kỳ kế hoạch 5 năm, hướng tới đến năm 2045 đạt quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.