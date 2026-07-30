Sáng 30/7, lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xác nhận với P.V VietNamNet, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong, con gái bị thương nặng.

Khoảng 16h ngày 29/7, chị Hoàng Thị Thu H. (SN 1981, hiện sống tại Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở con gái lên chùa Long Đàm, thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh. Khi đến khu vực mỏ đá dưới chân chùa, chiếc xe bất ngờ lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Đến khoảng 8h ngày 30/7, người dân đi qua khu vực phát hiện chị H. đã tử vong, còn con gái bị thương nặng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo chính quyền địa phương, chị H. quê ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), hiện sinh sống tại Đà Nẵng. Hai mẹ con về quê thăm gia đình trước khi con gái lên đường du học thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.