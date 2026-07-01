Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nam sinh liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Thiên Cầm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 19/5, N.D.K (18 tuổi, trú xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) dù chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu đen, không gắn biển kiểm soát. Phương tiện này do N.T.B (17 tuổi, cùng địa phương) giao cho mượn. Trên xe lúc này còn có T.H.Đ (18 tuổi), cả hai di chuyển trên Quốc lộ 8C theo hướng xã Cẩm Xuyên.

Khi đến khu vực ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 8C và đường ĐH131, K. điều khiển xe với tốc độ khoảng 70km/h. Cùng thời điểm, phía trước có xe máy do một người phụ nữ (SN 1970, trú xã Thiên Cầm) điều khiển, đang di chuyển sát lề đường và bật tín hiệu rẽ phải.



Hai học sinh bị khởi tố. Ảnh: CACC

Do không làm chủ tốc độ, khi xử lý tình huống tránh va chạm, K. đánh lái sang phải và xảy ra va chạm với biển báo bên đường, sau đó xe tiếp tục va vào tường rào nhà dân, khiến cả K. và Đ. ngã xuống đường.

Hậu quả, T.H.Đ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Quá trình điều tra xác định, xe máy do K. điều khiển thuộc sở hữu của mẹ N.T.B, do B. quản lý và sử dụng. Mặc dù biết K. chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định, B vẫn giao xe cho K. tham gia giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với N.D.K về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đồng thời khởi tố bị can đối với N.T.B về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.