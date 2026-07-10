Sáng 10/7, lãnh đạo UBND xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng, người dân cùng các đội thiện nguyện vẫn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái mất tích trên sông Ngàn Trươi.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/7, em N.T.T.V. (10 tuổi), học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ, cùng một người bạn ra khu vực bờ sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Song Hương, xã Vũ Quang, để vui chơi. Trong lúc đứng trên bờ, em V. không may trượt chân rơi xuống sông và mất tích.

Thấy bạn gặp nạn, em đi cùng chạy đi tìm dụng cụ để ứng cứu nhưng không kịp, sau đó hô hoán và chạy về báo cho người lớn.

Người mẹ quỳ gối trên bờ mong sớm tìm thấy con gái. Ảnh: V.Thanh

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, người dân cùng các đội thiện nguyện và phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến khoảng 10h ngày 10/7, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Theo người thân, bố mẹ em V. không còn chung sống. Từ nhỏ, em được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hay tin con gặp nạn, người mẹ vội trở về quê. Chứng kiến lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm, người phụ nữ quỳ gối bên bờ sông, thắp hương và liên tục gọi tên con trong nỗi mong mỏi phép màu sẽ xảy ra.