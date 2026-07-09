Ngày 9/7, UBND xã Phú Đình (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh bị nước lũ cuốn trôi khi đi xem lũ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, em N.T. (sinh năm 2014, trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình) trong lúc đi xem nước lũ tại khu vực ngập nước trên tuyến đường thuộc xóm Đồng Phú đã không may trượt chân và bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Vi Diễm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Đình đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết và thời tiết vẫn diễn biến phức tạp nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, tính đến 17h ngày 9/7, mưa lớn còn gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Cụ thể, có 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy; khoảng 105ha lúa, mạ bị ngập cục bộ; 2ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; khoảng 200 con gia cầm bị chết hoặc bị nước cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị sạt lở taluy, gây khó khăn cho việc đi lại. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1,2 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó.

Tỉnh yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tìm kiếm nam sinh mất tích tại xã Phú Đình, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Các địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.