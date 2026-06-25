Khoảng 21h40 ngày 25/6, tại đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Văn Khê. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm trên, xe máy giao hàng mang BKS 29E2-106.XX do một nam tài xế điều khiển di chuyển trên đường Văn Khê. Khi đi đến đoạn đối diện cột đồng hồ tại khu đô thị La Casta Văn Phú, xe này va chạm với ô tô tải mang BKS 30M-350.XX. Cú va chạm khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ.

Xe máy giao hàng bị kẹt trong gầm ô tô tải. Ảnh: Đình Hiếu

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an phường Kiến Hưng giải quyết vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô tải, thùng giao hàng văng ra xa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.