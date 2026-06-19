Cách TP Hà Nội khoảng 60km, hồ Xạ Hương tọa lạc tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) là địa điểm xanh mát hút khách trải nghiệm vài năm gần đây.

Theo Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Phú Thọ, hồ Xạ Hương là hồ nước ngọt nhân tạo nằm trên lưng núi, luôn xanh mát và dồi dào nước nhờ lưu vực rộng gồm 4 con suối lớn và hàng trăm khe nhỏ chảy vào lòng hồ quanh năm.

Xung quanh hồ là các đồi đất đan xen những ngọn núi đá, tạo khung cảnh kỳ vĩ, nên thơ.

Hồ Xạ Hương được xây dựng từ năm 1984, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng cùng làn nước trong xanh, được bao bọc bởi những cánh rừng thông và dãy núi hùng vĩ. Vũ Diệp Linh (bạn nữ) thích thú chia sẻ trải nghiệm

Vũ Diệp Linh (SN 2000, ở Hà Nội) – một người trẻ làm du lịch, chuyên dẫn tour tới hồ Xạ Hương cho biết, quãng đường di chuyển đến hồ rất thuận lợi, có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô.

“Để đi sâu vào trong khu vực hồ, du khách có thể lựa chọn khám phá theo 2 cách. Một là di chuyển men theo bờ hồ. Hai là đi ven theo đường rừng, dưới bóng cây rợp mát.

Cả hai cung đường này đều thuận tiện di chuyển, không yêu cầu thể lực nên người ít vận động hay các em nhỏ cũng có thể đi trải nghiệm cùng gia đình”, Linh nói.

Đường di chuyển tới hồ Xạ Hương thuận tiện, người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể chinh phục

Từng dẫn nhiều du khách tới hồ Xạ Hương trải nghiệm, cô gái trẻ thừa nhận khung cảnh nơi đây rất ấn tượng, mang nét đẹp riêng, tạo cảm giác thư thái.

Mặt hồ xanh ngắt nằm nép mình dưới những triền núi, phản chiếu màu trời và những cánh rừng bạt ngàn. Không gian trong lành, thoáng mát, dễ chịu, khiến du khách có cảm giác mọi mệt mỏi như tan biến.

Khách tắm suối giải nhiệt ở hồ Xạ Hương

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm hồ Xạ Hương là vào mùa hè, thu, khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch hằng năm.

Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết ở đây mát mẻ, thích hợp cho du khách tới trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên như: đi bộ đường dài (hiking), đi thuyền, bơi suối, tắm mát…

Hồ Xạ Hương là điểm đến trốn nắng nóng hút khách nhờ cảnh đẹp, không quá xa Hà Nội...

Từng khám phá nhiều điểm tránh nắng nóng ở miền Bắc, Vũ Quyên (sống và làm việc Hà Nội) cho biết, hồ Xạ Hương mang vẻ đẹp rất riêng, "đến rồi lại muốn đến vài lần nữa".

Quyên cho biết, dù đã biết đến địa điểm này từ lâu nhưng gần đây mới có dịp ghé thăm.

Theo cô gái trẻ, du khách có thể lựa chọn khám phá hồ theo 2 hình thức là tự túc hoặc đặt tour của các đơn vị lữ hành uy tín.

Vì lần đầu tiên tới đây nên cô chọn đi theo tour, vừa giúp có trải nghiệm trọn vẹn, vừa tiết kiệm công sức và thời gian chuẩn bị trước chuyến đi.

Quyên tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để tới hồ Xạ Hương, trải nghiệm trọn vẹn chuyến đi với giá hơn 700.000 đồng

"Du khách có thể chọn đi theo tour với giá dao động từ 660.000 đồng (tự túc phương tiện) đến hơn 700.000 đồng/người, bao gồm các dịch vụ: xe đưa đón, vé thuyền, hướng dẫn viên, ăn trưa BBQ bên suối, đồ ăn nhẹ và các vật dụng hỗ trợ cần thiết khác.

Lịch trình tour gói gọn trong ngày, xuất phát từ Hà Nội.

Vì điểm đến này còn khá hoang sơ, chưa có các dịch vụ lưu trú hay ăn uống nên nếu đi tự túc, du khách nên đi theo nhóm đông người, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống và các vật dụng cá nhân cần thiết", Quyên chia sẻ.

Chuyến trải nghiệm hồ Xạ Hương trong ngày cuối tuần khiến Quyên cảm thấy dễ chịu khi được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, giúp "xả hơi" hiệu quả sau một tuần bận rộn với công việc ở thành phố

Theo cảm nhận của nữ du khách Hà Nội, cảnh quan ở hồ Xạ Hương khá đa dạng, có hồ nước xanh mát, rừng cây và cả một hệ thống suối dài.

Khi đến suối, du khách có thể đắm mình vào làn nước mát lạnh hoặc thử thách bản thân bằng việc tiếp tục vượt qua những phiến đá to để đi lên những tầng suối cao hơn.

Khi về, du khách sẽ trải nghiệm ngồi trên thuyền, nhẹ nhàng băng qua mặt hồ xanh như ngọc.

"Nước trong hồ có màu xanh biếc rất đẹp. Khi đi bộ dưới những tán cây xanh, mình thấy rất dễ chịu, thỉnh thoảng còn canh được những góc chụp hình đẹp nên thơ.

Trong chuyến đi này, mình còn được hướng dẫn lặn với kính bơi nên có thể quan sát được nhiều sinh vật dưới mặt nước, chiêm ngưỡng cảnh vật sống động như trong phim", Quyên bày tỏ.

Du khách tới hồ cần chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ

Cô gái trẻ nhấn mạnh thêm, tới hồ Xạ Hương, du khách cần lưu ý nên mang giày thể thao hoặc giày trekking để thuận tiện di chuyển và đảm bảo an toàn, đồng thời chuẩn bị quần áo phù hợp cho các hoạt động ngoài trời và dưới nước hay các vật dụng cá nhân cần thiết khác như: kem chống nắng, thuốc chống côn trùng, mũ…

Du khách cũng cần chú ý giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan và môi trường, không xả rác xuống hồ hoặc trong rừng…

Ảnh - Video: Lêu hêu Hiking Society, Vũ Quyên