Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 120km, thác Khe Dầu (thuộc địa phận xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để giải nhiệt mùa hè nhờ khung cảnh xanh mát, hoang sơ và cung đường di chuyển thuận tiện.

Thác Khe Dầu là địa điểm trekking, tắm thác và cắm trại lý tưởng cho du khách vào dịp hè

Anh Trần Nhật Hoàng – một người trẻ làm du lịch ở Lạng Sơn, cho biết từ đường quốc lộ di chuyển vào đến chân thác mất khoảng 50 phút đi xe máy.

Từ đây, du khách tiếp tục đi bộ, băng rừng khoảng 20-30 phút để tới khu vực trung tâm thác.

“Nhìn chung, đường đi tới thác Khe Dầu rất thuận tiện. Du khách có thể gửi xe ở bãi đỗ xe, sau đó sẽ bắt đầu hành trình di chuyển đến thác, băng qua cánh đồng cỏ xanh mướt thơ mộng rồi trekking nhẹ nhàng khoảng 15 phút là tới thác.

Cung đường này cả người lớn và trẻ nhỏ đều có thể đi được”, anh Hoàng chia sẻ.

Quãng đường tới thác Khe Dầu không quá dài và khó với người đã quen trekking nhưng cũng có thể là thử thách cho người ít vận động hoặc thể lực kém...

Người hướng dẫn viên bản địa cũng tiết lộ, không chỉ thu hút du khách trong nước, thác Khe Dầu còn trở thành địa điểm trekking yêu thích của nhiều vị khách nước ngoài.

Thác cao hơn 30m, được tạo thành bởi dòng nước chảy từ hồ Mỏ Áng qua khe núi đá vôi, tung bọt trắng xóa. Xung quanh thác là những cây cổ thụ và vách đá phủ đầy rêu xanh, càng tôn thêm vẻ hoang sơ, thơ mộng.

Ngoài check-in, ngắm cảnh, du khách tới thác còn được thoải mái đắm mình dưới làn nước mát lạnh, hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác mọi mệt mỏi, áp lực như tan biến.

Thác Khe Dầu là điểm đến thích hợp khám phá trong ngày

Anh Hoàng gợi ý, để có chuyến đi trọn vẹn, du khách có thể lựa chọn đi theo tour dẫn đường hoặc tự túc. Đường đi dễ và có biển chỉ đường trên một số gốc cây nên du khách không lo bị lạc.

Khung cảnh bình yên, xanh mát ở thác Khe Dầu

Vì điểm đến còn hoang sơ, chưa có dịch vụ du lịch nên du khách tới thác cần trang bị sẵn đồ ăn, nước uống và đồ dùng cá nhân thiết yếu như thuốc xịt muỗi, kem chống nắng, mũ/nón…

Du khách cũng nên sử dụng găng tay, giày chuyên dụng, bám dính tốt vì cung đường tới thác cần đi qua khu vực có nhiều đá tai mèo.

Du khách nước ngoài thích thú tắm thác

Hiện thác Khe Dầu là điểm đến trải nghiệm không mất phí, gần như chưa có sự tác động của con người.

Vì vậy, du khách đến đây trải nghiệm tuyệt đối không xả rác hay bẻ cành, ngắt cây… để đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan hoang sơ xung quanh thác.

Tới thác, du khách cần giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan

Nếu có chuyến đi tới thác, du khách có thể kết hợp ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên hoặc khám phá 3 địa điểm khác cách đó không quá xa là hồ Mỏ Áng, suối Long Đầu và rừng cây cổ thụ.

Đặc biệt, du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nhiều món ngon, đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Hữu Liên nói riêng và Lạng Sơn nói chung như bánh chưng đen, lạp sườn, vịt quay, phở chua, cá suối, thịt gác bếp…

Ảnh, video: Na Lay Adventure