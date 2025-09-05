Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt Corporation, mã PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Phát Đạt Corporation đạt 458 tỷ đồng, tăng 288 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn và các chi phí khác, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tuy có lãi, nhưng Phát Đạt Corporation vẫn gặp khó khăn về dòng tiền. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm ghi nhận âm 1.920 tỷ đồng, tăng 174 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong cả năm 2024, chỉ số này của Phát Đạt Corporation âm 4.616 tỷ đồng. Điều này cho thấy rủi ro khi hoạt động cốt lõi không tạo ra tiền, buộc công ty phải dựa vào vốn vay hoặc bán tài sản.

The EverRich 3, một trong các dự án nằm trong danh mục tồn kho của Phát Đạt Corporation. Ảnh: Anh Phương

Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, một trong những vấn đề được đơn vị kiểm toán nhấn mạnh là thương vụ bán cổ phần công ty con.

Theo đó, Phát Đạt Corporation đã bán toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Ngô Mây (Công ty Ngô Mây) cho Công ty TNHH Đầu tư Quy Nhơn 68.

Ngày 20/6, HĐQT Phát Đạt Corporation ra quyết định phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 94% vốn điều lệ tại Công ty Ngô Mây với giá không thấp hơn 303 tỷ đồng.

Đến ngày 25/6, công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Ngô Mây cho Công ty Quy Nhơn 68 với giá 435 tỷ đồng. Nhờ đó, công ty ghi nhận khoản lãi 132 tỷ đồng ngay trước khi quý II/2025 khép lại.

Có thể nói, Phát Đạt Corporation đã “thoát lỗ ngoạn mục”, bởi trong quý II/2025 công ty chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng.

Phát Đạt Corporation cũng cho biết sẽ thu hồi khoản công nợ 275 tỷ đồng từ Quy Nhơn 68 liên quan đến giao dịch trên trước ngày 31/3/2026.

Công ty Ngô Mây được biết đến là chủ đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ và khách sạn cao cấp Q1 Tower (tên thương mại Cadia Quy Nhơn), tọa lạc tại số 1 Ngô Mây, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Gia Lai. Dự án này có quy mô gồm 2 tòa tháp cao 40 tầng, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Quy Nhơn 68 là một doanh nghiệp mới thành lập ngày 25/6/2025, trùng khớp với thời điểm diễn ra thương vụ mua bán cổ phần.

Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý về một khoản nợ tiềm tàng của Phát Đạt Corporation, liên quan đến vụ việc một khách hàng khởi kiện doanh nghiệp này về điều khoản bàn giao và thanh toán sản phẩm.