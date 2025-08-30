Ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt Corporation, mã PDR), công bố thông tin về việc đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ ngày 5/9 đến ngày 3/10.

Trước khi đăng ký bán, ông Đạt nắm giữ 359,7 triệu cổ phiếu PDR, tương ứng tỷ lệ 36,72%. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phát Đạt Corporation sẽ còn nắm giữ 271,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 27,7%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu PDR có giá 24.550 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, nếu bán hết 88 triệu cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt Corporation dự kiến thu về khoảng 2.160 tỷ đồng.

Ông Đạt cho biết việc bán lượng lớn cổ phiếu nhằm “giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân".

Phát Đạt Corporation vẫn đang hoàn thiện thủ tục để hoàn tất chuyển nhượng phần còn lại dự án The EverRich 3 cho đối tác. Ảnh: Anh Phương

Cũng với mục đích tương tự, con trai ông Đạt là ông Nguyễn Tấn Danh, Phó Chủ tịch HĐQT công ty, đã bán toàn bộ 3,34 triệu cổ phiếu PDR từ ngày 12/6 đến 10/7, thu về 34 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Danh không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu PDR nào.

Thời điểm đầu năm nay, nhiều lãnh đạo của Phát Đạt Corporation đồng loạt bán cổ phiếu PDR. Đơn cử, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ bán toàn bộ 1,4 triệu cổ phiếu (tương đương 0,16% vốn điều lệ), thu về 14,3 tỷ đồng; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Sinh cũng bán 57.898 cổ phiếu, thu 579 triệu đồng.

Phát Đạt Corporation là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn tại phía Nam, tuy nhiên công ty đang có nhiều dự án tồn đọng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, tổng giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp vượt mức 14.100 tỷ đồng.

Dẫn đầu là dự án The EverRich 2 (tên khác là River City) tại số 422 Đào Trí, phường Phú Thuận, TPHCM, giá trị tồn kho gần 3.600 tỷ đồng. Đến nay, công ty vẫn đang hoàn thiện thủ tục để đủ điều kiện chuyển nhượng phần còn lại của dự án cho Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Danh sách tồn kho còn có dự án The EverRich 3, phường Tân Mỹ, TPHCM với giá trị 880 tỷ đồng. Tồn kho tại dự án này chủ yếu là chi phí bồi thường đất, tiền sử dụng đất, chi phí san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

Đầu năm 2019, Phát Đạt Corporation đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án The EverRich 3 và hai lô đất thuộc khu nhà ở thấp tầng cho Công ty TNHH Dynamic Innovation. Công ty vẫn đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để chuyển nhượng phần còn lại của dự án cho đối tác.

Hai dự án trên nằm trong danh sách 20 công trình, dự án tại TPHCM có dấu hiệu vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí mà Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra. Kết luận thanh tra dự kiến được công bố trước ngày 25/9.