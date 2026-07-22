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Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người một tháng.

Khảo sát được triển khai trên phạm vi cả nước với mẫu là 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, theo địa phương, Hà Nội đứng đầu danh sách về thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2025, với 8,374 triệu đồng/người/tháng. Đứng thứ hai là TPHCM với 8,064 triệu đồng/người/tháng.