1. Tỉnh nào có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất cả nước?
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Hải Phòng
0%
- Hà Nội0%
- TPHCM0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người một tháng.
Khảo sát được triển khai trên phạm vi cả nước với mẫu là 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cụ thể, theo địa phương, Hà Nội đứng đầu danh sách về thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2025, với 8,374 triệu đồng/người/tháng. Đứng thứ hai là TPHCM với 8,064 triệu đồng/người/tháng.
2. Trong 5 tỉnh, thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, địa phương nào đứng thứ ba?
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Quảng Ninh
0%
- Đồng Nai0%
- Hải Phòng0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, Đồng Nai đứng thứ ba với thu nhập bình quân đầu người đạt 7,17 triệu đồng/tháng. Xếp sau là Hải Phòng với 7,14 triệu đồng và Quảng Ninh với 6,91 triệu đồng. Cả 5 địa phương có thu nhập cao nhất đều thuộc hai vùng kinh tế trọng điểm là Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.
3. Thu nhập bình quân đầu người một tháng ở khu vực thành thị cao gấp bao nhiêu lần khu vực nông thôn?
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1,2 lần
0%
- 1,42 lần0%
- 1,5 lần0%
- 1,8 lần0%Chính xác
Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng 14,5% so với năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng 6,7% ở thành thị. Nhờ đó, khoảng cách thu nhập giữa hai khu vực thu hẹp từ 1,5 lần xuống còn 1,42 lần.
4. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nào tăng nhanh hơn so với năm 2024?
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Thành thị
0%
- Nông thôn0%
- Hai khu vực tăng tương đương nhau0%
- Không đủ dữ liệu để so sánh0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, so với năm 2024, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2025 tăng 14,5%, cao hơn đáng kể mức tăng 6,7% ở thành thị. Nhờ đó, khoảng cách thu nhập giữa hai khu vực thu hẹp từ 1,5 lần xuống còn 1,42 lần.
5. Thu nhập bình quân của nhóm 20% giàu nhất cao gấp bao nhiêu lần nhóm 20% nghèo nhất?
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2,1 lần
0%
- 3,5 lần0%
- 5,6 lần0%
- 11,8 lần0%Chính xác
Theo Khảo sát mức sống dân cư năm 2025, nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất có thu nhập bình quân 11,8 triệu đồng/người/tháng, trong khi nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất chỉ đạt khoảng 2,1 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, thu nhập của nhóm giàu nhất cao gấp 5,6 lần nhóm nghèo nhất, cho thấy chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư vẫn là vấn đề đáng chú ý.
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