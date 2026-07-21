1. Tỉnh, thành nào rộng nhất cả nước hiện nay?
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Gia Lai
0%
- TPHCM0%
- Lâm Đồng0%
- Nghệ An0%Chính xác
Sau khi sáp nhập với Bình Thuận (cũ) và Đắk Nông (cũ), tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 24.200km2, trở thành địa phương có diện tích lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là địa phương đặc biệt khi 3 tỉnh trước sáp nhập vốn thuộc các vùng kinh tế khác nhau - Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
2. Đây là địa phương có diện tích rừng lớn thứ mấy cả nước?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Việt Nam có hơn 14,9 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 42%, trong đó Lâm Đồng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất, vượt 1,12 triệu ha, gồm hơn 930.100 ha rừng tự nhiên và gần 199.000 ha rừng trồng. Hai địa phương khác có diện tích rừng trên 1 triệu ha là Nghệ An và Gia Lai.
3. Tỉnh này có diện tích trồng loại trái cây nào lớn nhất cả nước?
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Thanh long
0%
- Măng cụt0%
- Sầu riêng0%
- Chuối0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Lâm Đồng, với diện tích khoảng 45.500 ha, sản lượng hàng năm trên 310.000 tấn, Lâm Đồng hiện là vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với các vùng trọng điểm nông nghiệp lân cận, Lâm Đồng càng khẳng định vị thế là “thủ phủ” sầu riêng của Việt Nam, chiếm khoảng 28% tổng diện tích sầu riêng toàn quốc.
4. Tỉnh này có núi, có biển hay không?
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Không có núi nhưng có biển
0%
- Có núi nhưng không có biển0%
- Vừa có núi, vừa có biển0%
- Không có núi, không có biển0%Chính xác
Từ một tỉnh không giáp biển, Lâm Đồng nay sở hữu 192km đường bờ biển cùng nguồn lực kinh tế biển dồi dào. Tỉnh mới hội tụ nhiều tiềm năng du lịch đa dạng, trải dài từ cao nguyên Lâm Viên đến bờ biển Mũi Né - Phan Thiết.
5. Tỉnh này hiện có mấy sân bay?
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1
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- 30%
- 40%Chính xác
Tỉnh Lâm Đồng sở hữu 2 sân bay, gồm sân bay Phan Thiết và sân bay quốc tế Liên Khương. Trong đó, sân bay Phan Thiết là công trình lưỡng dụng dùng chung cho cả hoạt động bay dân dụng phục vụ phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng làm nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vùng trời vùng biển phía nam của Tổ quốc.
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trắc nghiệm địa lý
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