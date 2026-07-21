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Theo thông tin trên Báo Lâm Đồng, với diện tích khoảng 45.500 ha, sản lượng hàng năm trên 310.000 tấn, Lâm Đồng hiện là vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với các vùng trọng điểm nông nghiệp lân cận, Lâm Đồng càng khẳng định vị thế là “thủ phủ” sầu riêng của Việt Nam, chiếm khoảng 28% tổng diện tích sầu riêng toàn quốc.