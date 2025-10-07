Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua Nghị quyết quan trọng, mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển của tỉnh. Đại hội xác định khát vọng lớn: Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực.

Nghị quyết đặt ra 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, cùng hướng về trọng tâm là chung là đưa Gia Lai “phát triển khá, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trong giai đoạn tới, Gia Lai sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, hình thành các trụ cột gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ và du lịch.

Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực phát triển chủ yếu.

Nghị quyết cũng chỉ ra việc phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn, trong đó chip bán dẫn và AI là hướng đi chiến lược, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 25 - 30% vào năm 2030.

Lợi thế hạ tầng và không gian phát triển mới

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hình thành đơn vị hành chính mới với diện tích hơn 21.500 km² (lớn thứ 2 cả nước) và dân số trên 3,5 triệu người thuộc 35 dân tộc anh em. Đây là không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, đồng thời là địa bàn chiến lược nằm ở trung tâm các trục Đông - Tây, Bắc - Nam, kết nối duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Tiểu vùng Mekong.

Hạ tầng phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hà

Với hơn 600.000 ha rừng, hàng triệu ha đất nông nghiệp màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển và 80 km đường biên giới, Gia Lai hội tụ đầy đủ tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Giới chuyên gia gọi Gia Lai là “Việt Nam thu nhỏ” - nền tảng để vươn lên thành tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

Hiện nay, Gia Lai sở hữu 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha, cùng 99 cụm công nghiệp rộng 5.400 ha – tạo điều kiện để triển khai các dự án quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Mạng lưới giao thông của tỉnh đa dạng, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế lớn, với hệ thống quốc lộ 14, 19, 25; tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku chuẩn bị khởi công; 2 cảng hàng không (Phù Cát, Pleiku); cảng biển Quy Nhơn và dự án cảng nước sâu Phù Mỹ - cảng có khả năng tiếp nhận tàu trên 200.000 tấn, hứa hẹn trở thành đầu mối logistics chiến lược của toàn vùng.

Về hạ tầng số, Gia Lai đang vươn lên mạnh mẽ nhờ hai tuyến cáp quang biển quốc tế dung lượng lớn nhất Việt Nam (SJC2 và ADC), trở thành “nút giao thông mạng” quan trọng, bảo đảm Internet tốc độ cao, phục vụ các ứng dụng IoT, AI, AR/VR…

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng OCOP trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với đó, hàng loạt trung tâm công nghệ, nghiên cứu và đào tạo lớn đã xuất hiện: Công viên sáng tạo TMA Solutions; FPT Software, Phân hiệu Đại học FPT tại Công viên phần mềm Quang Trung - Gia Lai; Trung tâm AI ở Khu đô thị Long Vân… Đây là hạt nhân cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng tới hình thành Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, AI và bán dẫn.

Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến điểm đến lý tưởng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, tỉnh đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành địa phương phát triển khá với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Gia Lai xác định 5 trụ cột: Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, AI - bán dẫn; Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững; Dịch vụ cảng - logistics; Phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Song song, tỉnh triển khai 3 khâu đột phá chiến lược: xây dựng chính quyền kiến tạo - hiệu quả; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, logistics, thủy lợi, hạ tầng số.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh kết đồng hành cùng nhà đầu tư bằng chính sách ưu đãi đất đai, thuế, tín dụng; áp dụng cơ chế một cửa, rút ngắn một nửa thời gian cấp phép. Một Tổ công tác đặc biệt đã được thành lập để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khẳng định tinh thần minh bạch, trách nhiệm và đồng hành.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai Đề án đào tạo 7.500 kỹ sư, cử nhân AI, bán dẫn và an ninh mạng đến năm 2030, tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho khu vực.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh luôn tập trung tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn khẳng định: Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Gia Lai cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo dựng môi trường phát triển bền vững, để mỗi doanh nghiệp khi đến với Gia Lai đều tìm thấy thành công lâu dài.

Gia Lai kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào các lĩnh vực: Phía Đông công nghiệp chế biến, AI - bán dẫn, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch quốc tế. Phía Tây nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, phát triển Khu kinh tế Lệ Thanh...

Chủ tịch tỉnh Gia Lai mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ; phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường; cùng nhau xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Đồng thời, cần thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, trực tiếp triển khai dự án với sản phẩm đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thật, kết quả thật…

Chính quyền tỉnh Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”.

Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Minh Ngọc - An Nhiên