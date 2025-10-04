“Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030” (gọi tắt là Chương trình) vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Mục tiêu chung của Chương trình là thu hút doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là hạ tầng số). Trong đó, trọng tâm là các loại hình hạ tầng số mới có nhiều dư địa phát triển như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng vật lý - số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ, hạ tầng kết nối băng rộng chất lượng cao, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của khu vực tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng số.

Tháo gỡ rào cản về thể chế, chính sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trong phát triển hạ tầng số; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đi đầu trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nội tại, phát triển hạ tầng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trung tâm dữ liệu được xác định là một trong những trọng tâm để khuyến khích các doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng số.

Cũng theo Chương trình mới được phê duyệt, các mục tiêu cụ thể cần đạt vào năm 2030 gồm có: Doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia đầu tư sở hữu thêm tối thiểu 4 tuyến cáp quang biển quốc tế; Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện đạt khoảng 12-15%/năm, góp phần đa dạng hóa thị trường dịch vụ viễn thông di động và cung cấp các dịch vụ mới; Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định đạt khoảng 10 - 12%/năm; Doanh nghiệp khu vực tư nhân đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu mới hiện đại, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh với tổng công suất thiết kế chiếm ít nhất 50% tổng công suất trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho công cộng trên toàn quốc;

Thu hút ít nhất 2 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam; Doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia sâu rộng vào đầu tư, phát triển hạ tầng vật lý - số phục vụ các lĩnh vực đô thị thông minh, giao thông thông minh, cảng biển thông minh, nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh... với các mô hình thí điểm và triển khai thực tế tại địa phương.

Đặc biệt, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 2 doanh nghiệp khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số, đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và dẫn dắt hệ sinh thái số trong nước.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong “Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030”, Thủ tướng Chính phủ đã vạch rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung.

Đó là, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân triển khai các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng số; Hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, minh bạch và khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng số; Huy động, tạo nguồn lực khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số; Phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp khu vực tư nhân, giữa doanh nghiệp khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước trong phát triển hạ tầng số; Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh; Nâng cao năng lực, mở rộng hợp tác quốc tế phát triển hạ tầng số.

Bộ KH&CN được giao chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình, hướng dẫn và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp, tổ chức liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp.

Bộ KH&CN cũng có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thúc đẩy cạnh tranh, tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh bình đẳng, minh bạch, hợp tác quốc tế về hạ tầng số. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển hạ tầng kỹ thuật, kết nối các doanh nghiệp khu vực tư nhân với doanh nghiệp nhà nước trong phát triển hạ tầng số.

Bộ Công an chịu trách nhiệm triển khai những nhiệm vụ liên quan đến an toàn thông tin, an ninh mạng và an ninh dữ liệu trong phát triển hạ tầng số; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy định về an ninh mạng; thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá với các dự án hạ tầng số có dữ liệu nhạy cảm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và các cơ quan liên quan triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; ban hành hướng dẫn sử dụng hạ tầng kỹ thuật liên ngành; rà soát bố trí quỹ đặt cho các dự án trung tâm dữ liệu; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, xây dựng hạ tầng số.