Đây là một phần trong Chiến lược Môi trường 2030 - lộ trình hành động dài hạn nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị, góp phần cùng Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) và hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Chung tay gìn giữ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa

Trong Ngày Môi trường Thế giới năm nay, hơn 270 cán bộ nhân viên cùng Ban Lãnh đạo Diana Unicharm đã đồng loạt ra quân, chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan đô thị và bảo tồn các không gian văn hóa - lịch sử tại nhiều địa phương trên cả nước.

Ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Diana Unicharm - chia sẻ: “Tại Diana Unicharm, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững là hành trình của sự cải tiến liên tục. Những thay đổi tích cực cho tương lai được tạo nên từ những hành động thiết thực hôm nay. Thông qua chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026, chúng tôi mong muốn chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường, bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử và góp phần vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cùng các địa danh văn hóa tiêu biểu như Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và các tuyến phố lân cận.

Tại Bắc Ninh nơi đặt nhà máy của Diana Unicharm, các tình nguyện viên tham gia dọn dẹp cảnh quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Phật Tích, Bắc Ninh. Tại TP.HCM, hoạt động được triển khai tại Khu di tích Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt và các tuyến đường xung quanh

Ông Tadao Fukaya - Giám đốc sản xuất Diana Unicharm chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi cùng cán bộ nhân viên tham gia vệ sinh môi trường tại Chùa Phật Tích. Với định hướng phát triển bền vững và gắn kết cùng cộng đồng địa phương, Diana Unicharm sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động vì môi trường và sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.”

Hiện thực hóa Chiến lược Môi trường 2030 trên toàn chuỗi giá trị

Là thành viên của Unicharm Corporation, Diana Unicharm theo đuổi sứ mệnh xây dựng “Xã hội Cộng sinh”, hướng đến sự phát triển hài hòa giữa doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường. Theo đó, Chiến lược Môi trường 2030 đang được triển khai đồng bộ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm.

Tiên phong phát triển sản phẩm mỏng nhẹ, giảm phát sinh chất thải: Ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, Diana Unicharm phát triển các dòng băng vệ sinh Diana, tã trẻ em Bobby và tã người lớn Caryn theo hướng mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng tối ưu. Giải pháp này góp phần giảm tiêu thụ tài nguyên và lượng chất thải phát sinh sau sử dụng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc bền vững, đạt chứng nhận PEFC trong quá trình thiết kế và sản xuất sản phẩm.

Giảm nhựa trong bao bì và vật phẩm trưng bày: Công ty liên tục tối ưu thiết kế bao bì, loại bỏ các chi tiết không cần thiết nhằm giảm lượng nhựa sử dụng. Đồng thời, Diana Unicharm đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi vật liệu trưng bày tại điểm bán trên toàn quốc từ nhựa sang giấy. Đến nay, lượng nhựa sử dụng cho các vật phẩm trưng bày đã giảm hơn 55% so với năm 2021.

Tái chế và năng lượng tái tạo: Diana Unicharm đang từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất, đồng thời tiếp tục mở rộng đầu tư và tối ưu vận hành để hướng tới mục tiêu sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo trong tương lai. Song song với đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sáng kiến kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Nhà máy Diana Unicharm tại Bắc Ninh

Lan tỏa văn hóa “xanh” trong doanh nghiệp: Bên cạnh các sáng kiến về môi trường trong sản xuất và kinh doanh, Diana Unicharm chú trọng xây dựng văn hóa phát triển bền vững thông qua mô hình “Công sở Xanh”. Tinh thần này được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực hằng ngày như in ấn có trách nhiệm, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng và khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động cộng đồng vì môi trường, hiến máu nhân đạo, hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết.

Diana Unicharm là thành viên của Unicharm Corporation - nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc vệ sinh cá nhân với sự hiện diện tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp được thành lập với sứ mệnh tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại để mang đến những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.

Các sản phẩm của Diana Unicharm đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình Việt, bao gồm tã trẻ em Bobby, Moony, MamyPoko; băng vệ sinh Diana, Sofy, Libera; dung dịch vệ sinh phụ nữ Fresh & Care; tã người lớn Caryn; bông tẩy trang Silcot; khăn ướt Fressi; khẩu trang 3D Mask và thức ăn cho mèo Silver Spoon.

Bích Đào