Hà Tĩnh:

Đẩy mạnh tuyên truyền, giảm nghèo thông tin về môi trường

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội liên quan đến tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Hà Tĩnh huy động sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững.

Kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện các quy định về môi trường, gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 247/2025/QH15 bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống và sản xuất như phân loại rác tại nguồn, hạn chế đốt rơm rạ, bảo vệ nguồn nước, cảnh báo thời tiết cực đoan, mô phỏng rủi ro thiên tai và nâng cao ý thức xử lý chất thải trong sinh hoạt, sản xuất.

Thông qua công tác tuyên truyền, Hà Tĩnh hướng tới giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về môi trường; từ đó thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, đồng thời huy động sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là nội dung quan trọng của phát triển bền vững.

Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh xác định vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường. Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh cùng các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, tài liệu truyền thông về các quy định và chính sách môi trường.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chủ động đăng tải thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức và doanh nghiệp kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Phát huy vai trò các ngành trong nâng cao nhận thức cộng đồng

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hà Tĩnh còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nhằm lan tỏa kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục các cấp và hoạt động ngoại khóa; khuyến khích triển khai mô hình “Trường học xanh - an toàn”, xây dựng các câu lạc bộ “Thanh niên xanh” phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Qua đó góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay từ sớm.

Đối với lĩnh vực y tế, các đơn vị liên quan được giao tăng cường truyền thông, giáo dục về các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như ô nhiễm không khí, nguồn nước, hóa chất; đồng thời thí điểm, nhân rộng các mô hình quản lý nước sạch, quản lý chất thải, vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan cũng được yêu cầu chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể; ưu tiên bố trí nguồn lực và huy động xã hội hóa cho công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về môi trường, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đáng chú ý, tỉnh Hà Tĩnh sẽ thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường. Sở Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong xử lý chất thải và quan trắc môi trường.