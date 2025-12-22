Thay vì phải đi lại nhiều lần để xin giấy phép hay nộp hồ sơ, nay chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối Internet, mọi thủ tục hành chính được xử lý nhanh chóng.

Hành trình trải nghiệm thực tế cho thấy công nghệ số đã và đang đem lại sự thay đổi sâu sắc cho dịch vụ công trực tuyến. Người dân có thể dễ dàng thực hiện thủ tục cá nhân; doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí khi xin giấy phép. Các công cụ gợi ý biểu mẫu, kiểm tra lỗi, nhắc lịch hẹn không chỉ đơn giản hóa quy trình, mà còn giúp tăng tính chính xác và minh bạch.

Quan trọng hơn, công nghệ đã giúp xóa đi khoảng cách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, tạo nên sự gắn kết dựa trên nền tảng hiện đại, hiệu quả và tin cậy. Đây chính là minh chứng rõ rệt rằng chuyển đổi số đang mang lại những giá trị thiết thực trong đời sống hành chính.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)