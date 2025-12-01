Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trở thành nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại và minh bạch. Lấy người dân làm trung tâm không chỉ là khẩu hiệu mà là nguyên tắc định hướng mọi giải pháp số, giúp giảm thời gian, chi phí và tăng trải nghiệm thuận tiện. Đây là bước đi cấp thiết để củng cố niềm tin và thúc đẩy hiệu quả phục vụ của bộ máy công quyền hiện nay.

Khi công nghệ kết hợp tinh thần phục vụ, dịch vụ công trở nên nhanh, minh bạch và nhân văn hơn, tạo nền tảng cho chính quyền số hiện đại và tăng niềm tin của người dân.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)