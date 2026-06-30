Theo lộ trình, dịch vụ Starlink của tỷ phú Elon Musk sẽ được cung cấp tại Việt Nam từ tháng 7/2026.

Dịch vụ của SpaceX tại Việt Nam im ắng trước giờ G

Chia sẻ với VietNamNet ngày 29/6, ông Đỗ Bá Thích, Tổng giám đốc Starlink Services Việt Nam cho biết, hiện đang chuẩn bị hạ tầng để cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và chưa tiết lộ thời điểm cung cấp dịch vụ này ở Việt Nam. Trước đó, một nguồn tin cho VietNamNet hay, mức giá dự kiến dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam có thể ở mức trên dưới 100 USD/tháng cùng chi phí thiết bị ban đầu.

Ngày 13/2/2026, Cục Tần số vô tuyến điện đã cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Theo giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu triển khai bao gồm 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam. Quy mô này thể hiện cách tiếp cận bài bản, triển khai có kiểm soát và phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia.

Trước đó, trên truyền thông đưa thông tin SpaceX, công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk đã có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam.

Việc gia nhập thị trường Việt Nam giúp Starlink nối dài hiện diện tại Đông Nam Á, sau Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor-Leste. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm bắt đầu, bài toán cạnh tranh đã đặt ra không ít thách thức.

Starlink không cạnh tranh trực diện với các nhà mạng Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao (tương đương chỉ khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam). Do đó, dịch vụ vệ tinh tầm thấp ít có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ cố định, di động băng rộng mà doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết thêm, Starlink sau khi được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý giá và cạnh tranh như các doanh nghiệp viễn thông khác tham gia thị trường.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử, nhận định: Việt Nam hiện sở hữu hạ tầng viễn thông mặt đất phát triển mạnh cả về độ phủ lẫn chất lượng, yếu tố khiến dư địa cho Internet vệ tinh ở phân khúc phổ thông gần như không còn.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, hạn chế lớn nhất của Internet vệ tinh không chỉ nằm ở giá cước cao, mà còn ở chi phí thiết bị đầu cuối và yêu cầu lắp đặt phức tạp. Người dùng phải trang bị chảo thu vệ tinh và thiết bị đi kèm, khiến tổng chi phí vượt xa dịch vụ mặt đất.

Do đó, Starlink khó có thể trở thành nhà cung cấp băng rộng đại trà, cũng như khó tạo áp lực cạnh tranh lên các mạng viễn thông hiện hữu. Thay vào đó, vai trò của Starlink được nhìn nhận rõ hơn ở góc độ bổ sung chiến lược.

Trước hết, dịch vụ này đặc biệt hữu ích tại các khu vực khó tiếp cận như vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nơi việc kéo cáp quang tốn kém hoặc không khả thi về kinh tế. Đây chính là “khoảng trống” mà hạ tầng viễn thông truyền thống chưa thể lấp đầy.

Bên cạnh đó, Starlink còn đóng vai trò là hạ tầng dự phòng trong các tình huống thiên tai, bão lũ hoặc sự cố mạng diện rộng. Khi hệ thống mặt đất bị gián đoạn, kết nối vệ tinh có thể đảm bảo thông tin liên lạc không bị đứt gãy.

Ở góc độ ứng dụng, Starlink phù hợp với các lĩnh vực đặc thù như cứu hộ cứu nạn, quốc phòng – an ninh, giáo dục vùng sâu, hay các ngành kinh tế biển như hàng hải, đánh bắt xa bờ, dầu khí ngoài khơi.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực hẻo lánh, như khai khoáng, lâm nghiệp, thủy điện nhỏ, hạ tầng giao thông xuyên núi, cũng là nhóm khách hàng tiềm năng.

Đáng chú ý, một phân khúc khác có thể chấp nhận mức giá cao của Starlink là các dịch vụ cao cấp như resort biệt lập, du thuyền hoặc nhóm người dùng có nhu cầu kết nối quốc tế độc lập, ổn định.

Nhìn tổng thể, Starlink không bước vào Việt Nam để cạnh tranh trực diện với các nhà mạng, mà để khai thác những thị trường ngách, nơi hạ tầng truyền thống chưa vươn tới hoặc chưa hiệu quả.

Dù quy mô không lớn, nhưng đây lại là những khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh hạ tầng, phát triển kinh tế và đảm bảo kết nối quốc gia.

Trong bức tranh đó, Starlink có thể không tạo ra 'cuộc chiến' về thị phần, nhưng vẫn đóng vai trò như một lớp hạ tầng bổ sung, giúp hoàn thiện hệ sinh thái viễn thông theo hướng linh hoạt và bền vững hơn.