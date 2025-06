Theo Không quân Ukraine, đây là hành động bất thường từ phía Nga. Bởi thông thường, các cuộc tấn công như vậy được thực hiện bằng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 MSM. Không quân Ukraine nhận định, đây là sự thay đổi đáng kể trong chiến thuật tác chiến của Nga.

Lý do các oanh tạc cơ Tu-95MSM được triển khai thường xuyên hơn là do khung máy bay, và tuổi thọ động cơ của chúng vượt trội so với Tu-160.

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga. Ảnh: Không quân Nga

Máy bay Tu-95 và các biến thể được hiện đại hóa thường hoạt động ở tốc độ bay ổn định khoảng 750 km/h trên độ cao 8 – 10km. Trong điều kiện như này, khung máy bay và động cơ chịu ít áp lực hơn so với Tu-160, từ đó làm tăng đáng kể tải trọng cấu trúc.

Ngoài ra, Tu-160 được thiết kế cánh có thể thay đổi độ quét, kết hợp các cơ chế và thành phần bổ sung, do đó làm phức tạp thêm cấu trúc và việc bảo dưỡng máy bay.

Tóm lại, dù Tu-160 nhanh hơn và mạnh hơn Tu-95, nhưng về mặt kỹ thuật, nó phức tạp hơn và có tuổi thọ hoạt động ngắn hơn đáng kể. Hơn nữa, hoạt động của Tu-160 đắt hơn nhiều so với Tu-95 về mặt nhiên liệu hàng không và yêu cầu bảo dưỡng.

Oanh tạc cơ Tu-95MS trang bị tên lửa Kh-101 của Nga. Ảnh: Militarnyi

Không quân Ukraine cho rằng, việc Nga điều động Tu-160 cho thấy sau chiến dịch “Mạng nhện” của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 1/6, Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máy bay ném bom chiến lược Tu-95 MSM. Kiev khẳng định đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 40 máy bay của Nga, khiến Moscow thiệt hại 7 tỷ USD.

Trong đó, Ukraine xác định đã gây thiệt hại cho ít nhất 8 chiếc Tu-95MS bao gồm biến thể MSM trong lúc huy động hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tập kích đồng thời ít nhất 4 căn cứ không quân trong lãnh thổ Nga.

Tu-95 của Nga bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: SBU

Còn theo tờ Militarnyi, việc sử dụng máy bay ném bom Tu-160 để phóng tên lửa cho thấy một số máy bay Nga bị hư hại thực sự là Tu-95MSM. Điều này sẽ dẫn tới sự thiếu hụt tiềm tàng trong phi đội máy bay ném bom chiến lược được nâng cấp của Nga.

Hôm 5/6, chia sẻ với hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng liên quan tới cuộc tấn công của Ukraine. Ông cho hay, "như Bộ Quốc phòng Nga thông báo, những chiếc máy bay này không bị phá hủy, mà chỉ bị hư hại. Chúng sẽ được sửa chữa".