Tối 9/8, tất cả 9 trường, viện và đơn vị đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Qua các bảng điểm được công bố, nhóm ngành sư phạm và một số lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch, điều khiển - tự động hóa có mức trúng tuyển khá cao. Do mỗi đơn vị áp dụng các phương thức xét tuyển khác nhau, thí sinh cần đối chiếu đúng phương thức và mã ngành khi xem kết quả.

9 trường, viện và đơn vị đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2026.

1. Trường Đại học Bách khoa, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, chương trình kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất 27,1 điểm.

Xếp ngay sau là chương trình kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin, định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 27 điểm. Một số ngành, chương trình thuộc lĩnh vực vi mạch, tự động hóa, AI cũng trên 26 điểm.

Mức thấp nhất theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại trường là 18,25 điểm, thuộc ngành Kỹ thuật môi trường.

2. Trường Đại học Sư phạm, theo phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ, mức trúng tuyển dao động từ 17,3 đến 26,93 điểm.

Sư phạm Toán học cao nhất với 26,93 điểm; tiếp đến là Sư phạm Vật lý 26,48; Sư phạm Hóa học 26,47; Sư phạm Ngữ văn 26,34 và Sư phạm Lịch sử 26,08 điểm. Mức thấp nhất là 17,3 điểm, thuộc ngành Công nghệ thông tin.

3. Trường Đại học Ngoại ngữ, điểm trúng tuyển dao động từ 17,34 đến 26,15 điểm theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cao nhất là Sư phạm tiếng Anh với 26,15 điểm, tiếp đến Sư phạm tiếng Trung Quốc 24,96 điểm. Thấp nhất là ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, chuyên ngành Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ với 17,34 điểm.

4. Trường Y Dược, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển của 7 ngành dao động từ 18,75 đến 24,44 điểm.

Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu với 24,44 điểm, tiếp đến là Y khoa 24,24; Kỹ thuật xét nghiệm y học 23,96 và Điều dưỡng 23,79 điểm. Hóa dược có mức thấp nhất với 18,75 điểm.

So với năm 2025, điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của cả 7 ngành tại Trường Y Dược đều tăng.

5. Trường Đại học Kinh tế, mức điểm trúng tuyển trên thang 30 dao động từ 19 đến 26 điểm. Cao nhất là 26 điểm tại một số mã xét tuyển của ngành Kinh doanh quốc tế; thấp nhất là 19 điểm ở một mã xét tuyển của ngành Quản lý nhà nước.

Với kết quả đánh giá năng lực theo thang 1.200, mức điểm trong bảng công bố dao động từ 718 đến 990 điểm, trong đó cao nhất thuộc một mã xét tuyển của ngành Kinh doanh quốc tế.

6. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp học bạ, điểm chuẩn dao động từ 18,17 đến 23,91 điểm.

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có mức cao nhất 23,91 điểm; tiếp đến là Công nghệ kỹ thuật ô tô, chuyên ngành Ô tô điện với 23,27 điểm. Thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, 18,17 điểm.

7. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, theo phương thức kết hợp (MPT 407), điểm trúng tuyển dao động từ 20 đến 24,5 điểm.

Chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn cao nhất với 24,5 điểm, tiếp đến là Thiết kế vi mạch bán dẫn 24 điểm. Một số ngành, chuyên ngành có mức thấp nhất 20 điểm.

Theo phương thức đánh giá năng lực (MPT 402), điểm trúng tuyển dao động từ 586 đến 722 điểm, trong đó hai chuyên ngành về vi mạch tiếp tục dẫn đầu với 722 và 701,2 điểm.

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 16 điểm. Công nghệ sinh học cao nhất với 16 điểm, trong khi Quản trị khách sạn có mức thấp nhất 15 điểm.

9. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 25,06 điểm.

Giáo dục Mầm non cao nhất với 25,06 điểm, tiếp đến là Giáo dục Tiểu học 24,44 điểm và Luật kinh tế 20 điểm. Nhiều ngành như Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng có mức thấp nhất 15 điểm.