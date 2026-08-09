Theo công bố của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), điểm trúng tuyển năm 2026 theo phương thức kết hợp (MPT 407) dao động từ 20 đến 24,5 điểm.

Dẫn đầu là chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn (kỹ sư) với 24,5 điểm, tiếp theo là chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) với 24 điểm.

Hai chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số cùng lấy 22,5 điểm.

Ở mức 21,5 điểm có Công nghệ truyền thông; chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số; chuyên ngành Giải trí và truyền thông số; Marketing; Công nghệ kỹ thuật máy tính và chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành, chuyên ngành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) năm 2026.

Các ngành, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trí tuệ nhân tạo, Trí tuệ nhân tạo - Phân tích dữ liệu và Công nghệ thông tin cùng có điểm trúng tuyển 21.

Mức 20,5 điểm áp dụng đối với chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân); chuyên ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo; Công nghệ thông tin (cử nhân).

Bốn ngành, chuyên ngành có mức điểm 20 gồm Công nghệ tài chính, Thiết bị bay không người lái, Công nghệ game và An toàn thông tin.

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (MPT 402), điểm trúng tuyển dao động từ 586 đến 722 điểm. Trong đó, chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn tiếp tục có mức cao nhất với 722 điểm, tiếp đến là Thiết kế vi mạch bán dẫn với 701,2 điểm.

Nhà trường cho biết, điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8/2026. Thời gian nhập học trực tuyến từ ngày 17 đến 30/8; nhập học trực tiếp lúc 7h30 ngày 3/9/2026 tại 470 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.