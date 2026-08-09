Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn nhìn chung ổn định và có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Các ngành STEM, kỹ thuật - công nghệ có xu hướng tăng nhẹ. Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử lấy 22 điểm, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23 điểm, Kỹ thuật nhiệt 21,25 điểm, trong khi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử giữ mức 22 điểm.

Ở nhóm kinh tế - thương mại, điểm chuẩn được điều chỉnh mềm hơn. Marketing lấy 21,75 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 22,5 điểm; Kinh doanh quốc tế 21,5 điểm; Thương mại điện tử 21,75 điểm. Nhóm Luật - Du lịch dao động 21-21,75 điểm.

Với phương thức xét học bạ lớp 10, 11 và 12, điểm chuẩn khoảng 20-25,63 điểm. Cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 25,63 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử cùng 24,88 điểm.

Phương thức xét điểm Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM có điểm chuẩn khoảng 600-825 điểm. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 825 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử cùng 775 điểm. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng vẫn duy trì mức cao, khoảng 800 điểm.

Với điểm thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM kết hợp học tập THPT, điểm chuẩn dao động khoảng 20-24,44 điểm. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất với 24,44 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử cùng đạt 23,81 điểm.

HUIT cho biết việc điểm chuẩn một số ngành giảm về mặt con số so với năm 2025 không đồng nghĩa sức hút hoặc chất lượng đầu vào giảm. Nguyên nhân quan trọng là năm 2026, mức quy đổi giữa các phương thức, tổ hợp được xác định theo bách phân vị, sát hơn với tương quan phân bố điểm. Trong khi đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay có tính phân hóa cao hơn ở nhiều tổ hợp như A00, A01, B00, C00 và D01.

Do đó, việc so sánh điểm chuẩn 2026 với 2025 cần đặt trong tương quan phổ điểm và phương thức quy đổi, thay vì chỉ nhìn vào mức chênh lệch điểm tuyệt đối.

Điểm chuẩn như sau: