Sáng 10/8, Học viện Khoa học Quân sự công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, với hệ quân sự, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh với thí sinh nữ là 29,76, thí sinh nam là 27,49. Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động 26,03-27,61.

Với hệ dân sự, điểm chuẩn từ 17,3 đến 21,5 điểm.

Xem danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY.

Học viện lưu ý thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, chậm nhất trước 17h00 ngày 21/8. Trong thời gian trên, những thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học vào Học viện. Học viện không tiếp nhận và không chịu trách nhiệm về trường hợp này.