Sáng 10/8, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn dao động 22-24,5, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển 1.350 sinh viên, tăng 300 so với năm ngoái. Hai phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng (10% mỗi ngành) và dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trường dự kiến áp mức học phí năm học 2026-2027 là 56 triệu đồng với sinh viên nhập học ngành Dược học và Y học cổ truyền, 58 triệu đồng với ngành Y khoa.

So với năm ngoái, học phí ngành Dược học tăng hơn hai lần, hai ngành còn lại cũng tăng 1,8-1,86 lần. Hiện, đây thuộc diện mức tăng cao nhất trong cả nước năm nay.

Nhà trường cho biết mức thu căn cứ Nghị định 238 năm 2025 của Chính phủ. Theo đó, trần học phí với nhóm ngành Y Dược ở các trường chưa tự chủ là 35 triệu đồng một năm. Nếu đã tự chủ, tùy mức độ, các trường được thu gấp 2-2,5 lần.

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam là từ 21,35 đến 24,25, ngành Y khoa cao nhất.