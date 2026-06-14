Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 năm 2026 của Trường THCS Cầu Giấy là 23,75 điểm, thấp hơn 1,5 điểm so với năm ngoái.

Điểm đánh giá năng lực được tính bằng tổng điểm ba bài đánh giá môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Điểm tuyển sinh vào trường là tổng điểm đánh giá năng lực và điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm ưu tiên được cộng cho học sinh thuộc diện chính sách như người dân tộc thiểu số, con thương binh, liệt sĩ..., với mức từ 1 đến 2 điểm.

Thí sinh thi vào lớp 6 tại Hà Nội.

Thời gian trường thu hồ sơ nhập học từ 8h ngày 18/6 đến 17h ngày 19/6. Sau thời gian trên, nếu cha mẹ không nộp hồ sơ nhập học, coi như học sinh không có nhu cầu học tại Trường THCS Cầu Giấy.

Phụ huynh có nguyện vọng phúc khảo bài thi đánh giá năng lực, đăng ký phúc khảo trực tuyến từ ngày 15/6 đến 17h ngày 16/6. Thời gian công bố kết quả phúc khảo ngày 22/6.

Kỳ thi vào lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy diễn ra hôm 5/6 với khoảng hơn 5.600 thí sinh tham gia. Với chỉ tiêu 440, tỷ lệ chọi vào trường là 1/13.